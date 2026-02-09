Santa Fe da buenas noticias previo al clásico ante Millonarios: estos son los convocados

Independiente Santa Fe y Millonarios protagonizarán este miércoles 2 de septiembre el primer clásico capitalino del semestre, en un partido adelantado correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay.

El duelo se disputará en el estadio El Campín y tendrá varias novedades en las nóminas de ambos equipos.

El compromiso comenzará a las 8:25 p.m. y Santa Fe será el equipo local. Una de las particularidades del encuentro será la ausencia de aficionados de Millonarios, debido a las medidas adoptadas por las autoridades de Bogotá para este clásico.

Santa Fe recupera a Hugo Rodallega y Kilian Toscano

Para afrontar uno de los partidos más importantes del calendario, el técnico de Santa Fe, Pablo Repetto, tendrá nuevamente disponible a Hugo Rodallega, quien regresa a la convocatoria después de presentar una sobrecarga muscular que lo había apartado del último compromiso.

También reaparece Kilian Toscano, quien venía recuperándose de un trauma ocular y palpebral en el ojo derecho. Ambos jugadores fueron incluidos nuevamente en la lista y se convierten en alternativas para enfrentar al conjunto embajador.

En contraste, Jeison Angulo, Ewil Murillo y Martín Palacios no aparecen en la convocatoria para el clásico.

Santa Fe tampoco podrá contar todavía con Andrés Mosquera Marmolejo y Omar Fernández, quienes continúan sus respectivos procesos de recuperación y permanecen fuera de competencia.

Millonarios llega al clásico sin Fabián Bustos

El panorama del rival también tendrá una novedad importante. Millonarios afrontará el clásico después de la salida del entrenador Fabián Bustos, quien dejó su cargo apenas 24 horas antes del encuentro frente a Santa Fe.

De esta manera, el cuadro embajador deberá enfrentar uno de los partidos más importantes del semestre en medio de un cambio inesperado en su cuerpo técnico.

El balón rodará desde las 8:25 p. m. en El Campín, en un clásico que esta vez tendrá únicamente público del conjunto cardenal en las tribunas.