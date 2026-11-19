La exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en Medellín, Verónica Botero, confirmó que su firma fue falsificada en el diploma fraudulento de ingeniería presentado por la congresista del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada.

Indignación, y sobre todo viniendo de una persona que ostenta un cargo de los más altos que hay en la nación.

Al mismo tiempo, explicó que desde 2019, la Universidad Nacional expide diplomas digitales con seguridad blockchain que permiten verificar su autenticidad a través de números únicos en el sitio web institucional.

"Si esta mujer se hubiera graduado de la facultad, tendría uno de esos diplomas”, dijo Botero.

Firma del título falso de Luz Verónica Estrada no tendría similitud con la de la exdecana

Esa no es mi firma, no se parece en nada a mi firma. Mi firma empieza por una V, son tres trazos separados, no tiene absolutamente nada que ver con mi firma.

Según Botero, se trata de una falsificación vergonzosa y “ni siquiera es bien hecha".

La académica explicó que los falsificadores ni siquiera se tomaron la molestia de investigar cómo era su firma real, y que parecería que la falsificaron una copia digital del diploma.

Esa firma que aparece ese diploma se parece mucho es a la firma de la exdecana de la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá, cuando yo era decana.

¿Cómo se pudo falsificar la firma y el diploma de Luz Verónica Estrada?

Respecto a la facilidad para cometer este tipo de fraude, Botero aclaró que es casi imposible falsificar un diploma físico de la Universidad Nacional, ya que estos cuentan con elementos de seguridad como marcas de agua, cintas especiales y papel específico que los hacen prácticamente infalsificables.

Sin embargo, reconoció que cualquiera puede modificar digitalmente una imagen escaneada o fotografiada de un diploma.

"La Universidad Nacional, en el momento en que se entera que hay un título falso que están utilizando para acceder a cualquier cargo o para un puesto, inmediatamente se las denuncia ante la Fiscalía”, señaló.