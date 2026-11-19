A menos de 24 horas de su lanzamiento, Grand Theft Auto VI (GTA VI) ya se perfila como uno de los mayores fenómenos de la industria del entretenimiento.

Con cerca de ocho millones de descargas registradas en su primer día y una recaudación que ronda los 1.900 millones de dólares desde la preventa, el nuevo título de Rockstar Games no solo confirma la expectativa acumulada durante más de una década, sino que también reabre el debate sobre el enorme poder económico y cultural de los videojuegos.

El juego, cuyo precio ronda los 80 dólares (entre 320.000 y 340.000 pesos colombianos), llegó después de 13 años de espera desde el lanzamiento de GTA V, una de las entregas más exitosas de todos los tiempos.

La respuesta de los jugadores ha sido inmediata y masiva, impulsando cifras que ya hacen pensar en un nuevo récord para la franquicia.

Un fenómeno que supera al cine y la música

Para Pablo Figueroa, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, el éxito de GTA VI es el reflejo del peso que tiene actualmente la industria de los videojuegos a nivel global.

“La base de fans es muy grande”, explicó el académico, al señalar que los videojuegos de categoría AAA, como GTA VI, suelen requerir años de desarrollo y generan una enorme expectativa entre los jugadores.

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Según Figueroa, el negocio mundial de los videojuegos mueve más dinero que las industrias del cine y la música combinadas. En ese contexto, el lanzamiento de GTA VI representa uno de los mayores acontecimientos del sector en la última década.

El experto destacó además que el proyecto habría involucrado a cerca de 1.400 desarrolladores y una inversión que podría superar los 1.000 millones de dólares, una cifra que lo convierte en una de las producciones de entretenimiento más ambiciosas de la historia.

“Son realizaciones que requieren mucho esfuerzo, mucha coordinación y un músculo de producción bastante grande”, afirmó. Incluso comparó la magnitud del proyecto con “lo que significa la NASA para los viajes espaciales”, pero aplicado al desarrollo de videojuegos.

Las proyecciones también son optimistas. Figueroa considera que GTA VI “probablemente va a ser el más vendido” de su generación, siguiendo el camino de GTA V, que alcanzó cerca de 230 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Tecnología, realismo y cultura: las claves del éxito

Para Juan Sebastián Ramírez, experto en comunidades de videojuegos, el atractivo de GTA VI va mucho más allá de los gráficos mejorados o del tamaño de su mundo abierto.

“El fenómeno hay que verlo desde dos formas”, explicó. Por un lado, destaca la evolución tecnológica que ofrece una experiencia cada vez más inmersiva; por otro, resalta el impacto cultural que ha construido la saga a lo largo de los años.

“La capacidad de que el jugador pueda vivir su propia vida dentro del juego” es uno de los elementos que diferencia a GTA de otros títulos del mercado, señaló Ramírez.

El especialista también aseguró que la ambientación inspirada en ciudades y culturas cercanas al imaginario latinoamericano ha fortalecido la conexión emocional con millones de jugadores. Además, Rockstar ha realizado fuertes inversiones en elementos como las emisoras de radio, la música y la representación del entorno urbano para acercar la experiencia a la vida real.

“El fenómeno cultural del juego hace que quien no lo pueda comprar también se interese en participar”, afirmó.

Ramírez cree que el verdadero auge de GTA VI podría estar apenas comenzando, ya que por ahora solo está disponible el modo historia y todavía no se conocen todos los detalles de su esperado componente multijugador, una característica que fue fundamental para el éxito y la longevidad de GTA V.

Mientras tanto, millones de usuarios en todo el mundo ya comenzaron a recorrer las calles virtuales del nuevo título de Rockstar, un lanzamiento que no solo marca un hito para los videojuegos, sino que reafirma a la industria como una de las más poderosas del entretenimiento global.