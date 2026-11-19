Una ola de comentarios se ha desatado en torno al más reciente video en donde la influencer Pautips, actual participante de MasterChef Celebrity, habría anunciado su embarazo tras conocer el resultado positivo de una prueba casera.

Pese a las críticas generadas por la reacción de su pareja, la mujer usó sus redes sociales para explicar el asunto que ya se ha tomado los titulares de la prensa colombiana.

Pautips habló de su presunto embarazo

En días recientes, la famosa compartió un video, por medio de su cuenta oficial de TikTok, en donde filmó los instantes de incertidumbre tras realizarse una prueba de embarazo. Ante la expectativa por el resultado, la pareja sentimental de Pautips cuestionó su reacción por lo que decidió salir del baño en el que esta se estaba realizando la respectiva prueba.

El resultado dio positivo para embarazo por lo que la emoción entre ambos no se hizo esperar. Sin embargo, en el copie del mismo video, la famosa aseguró que el resultado se había tratado de un falso positivo.

“Fue un falso positivo. No sabía que en tratamientos de fertilidad puedes obtener un positivo en una prueba de embarazo sin estar embarazada. Esto puede suceder por la inyección de la hCG que se utiliza para desencadenar la ovulación. Fue un amague, pero seguimos confiando que algún día será”, aseguró la famosa.

Pautips recibe críticas por su video

Pese a que confirmó que no se encuentra en estado de embarazo, Pautips volvió a tomar sus redes sociales para pronunciarse sobre las contundentes críticas que ha recibido por la actitud de su pareja sentimental y su peso corporal actual.

“Algunas personas hicieron comentarios muy odiosos hacia mi esposo, sin entender el contexto de las cosas. Cuando yo puse la cámara para ver el resultado de la prueba él pensó que era una broma y reaccionó así. Pero él está tan comprometido con todo este proceso de fertilidad como yo y ya entiendo porque quiere que guardemos las cosas”, añadió.

Finalmente, Pautips manifestó su inconformidad con la crueldad y la poca empatía por parte de algunos internautas que hicieron contundentes críticas sobre su proceso para convertirse en madre.