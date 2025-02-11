Atlético Nacional goleó a América de Cali en la semifinal de la Copa BetPlay: vea los goles

El Estadio Atanasio Girardot fue testigo de una verdadera exhibición de fútbol por parte de Atlético Nacional, que arrolló a su clásico rival histórico, América de Cali, con un contundente marcador de 4-1 en el partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay.

El equipo antioqueño desplegó un ataque fulminante y efectivo que no dio tregua a la defensa escarlata, sumando una victoria que encamina su paso a la final del torneo. El resultado no solo es significativo por la instancia, sino que extiende el dominio reciente de los 'Verdolagas' sobre los 'Diablos Rojos' en su casa.

Nacional derrotó con cuatro goles a América de Cali

La artillería de Nacional se encendió en el minuto 35, con el gol inicial de Bauza, quien aprovechó un error en la salida de Luis Paz para definir con precisión al ángulo.

Sin embargo, el vendaval verde se desató en la segunda mitad. Apenas iniciado el complemento, en el minuto 50, Matheus Uribe duplicó la ventaja con un remate potente, demostrando tiempo y espacio peligrosos en el área americana.

El equipo antioqueño levantó el pie del acelerador. La cuenta siguió subiendo con Juan Manuel Rengifo al minuto 63 y, tres minutos después, se sumó Alfredo Morelos, coronando una rápida y efectiva transición de ataque.

América de Cali cayó derrotado en el Atanasio Girardot

Esta ráfaga de anotaciones en tan poco tiempo consolidó la goleada de Nacional a América y evidenció la superioridad táctica y ofensiva de los anfitriones. Además, la victoria representa la octava consecutiva de Nacional sobre América jugando en el Atanasio Girardot.

Pese a la diferencia abrumadora en el marcador, América de Cali logró un tanto para el honor en el minuto 80, cortesía de Bayron Garcés. El delantero descontó con un potente derechazo asistido por Cristian Barrios, superando la resistencia de David Ospina.

Aunque el gol no alteró el resultado final, ofreció un pequeño respiro a la hinchada escarlata y redujo la diferencia para el partido de vuelta.