Medellín volvió a ganar y se acercó a los 'ocho': venció 1-0 a Águilas Doradas, en el Atanasio

Este domingo 3 de marzo, Independiente Medellín recibió a Águilas Doradas para disputar un duelo correspondiente a la décima fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2024-I. Los dirigidos por Alfredo Arias volvieron a ganar, pues se impusieron por 1-0 gracias a un solitario gol de Anderson Plata. El 'poderoso de la montaña' se acercó al 'grupo de los ocho'.

DIM, que venía de vencer por la mínima al Deportivo Pasto, llegó motivado al Atanasio Girardot. Al minuto 21', Daniel Londoño le filtró un excelente pase a Ménder García, quien controló el envío con maestría. Jeison Quiñónes casi le comete penalti al delantero tumaqueño y Nolberto Ararat le mostró la tarjeta roja. ¡Preocupación en el banquillo de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez!

Nueve minutos después de la expulsión llegó el gol de Plata, quien necesitó 1.146' minutos para volver a marcar (su último festejo databa del 1 de octubre de 2023, vs. Once Caldas). Cristian Graciano se lució con un preciso pase, el cual recibió el extremo oriundo de Villanueva. El exSanta Fe y Millonarios regateó a Joaquín Varela y remató antes de que llegara la marca. José David Contreras no pudo detener el disparo y el 'coloso de la 74' se puso de fiesta.

Águilas Doradas estuvo cerca de empatarle al DIM

Águilas Doradas, que perdió por penaltis contra RB Bragantino y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024, intentó empatar el partido y estuvo cerca de hacerlo. Al minuto 60', Jean Pineda casi cumple la 'ley del ex', pues ejecutó un potente tiro libre y el balón se estrelló contra el palo derecho de Yimmy Gómez. Al final, no quedó tiempo para más y el 'rojo' de Antioquia reclamó un triunfo importante.

Video de la expulsión de Jeison Quiñónez, defensor de Águilas Doradas