CANAL RCN
Deportes

Escándalo en US Open: Medvedev retó al juez frente a todos y rompió su raqueta

Este lunes se registró uno de los mayores escándalos en la historia de US Open luego de que el partido se viera interrumpido por un fotógrafo.

Daniil Medvedev
Foto: señal internacional (ESPN)

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
03:56 p. m.
El ruso Daniil Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, fue eliminado la madrugada del lunes en su estreno en el Grand Slam de Nueva York ante el francés Benjamin Bonzi en un duelo con un giro de guion delirante.

Medvedev, descendido al puesto 13 de la ATP, hincó la rodilla ante Bonzi (51º) en una volcánica noche por 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 y 6-4 y protagonizó la primera sorpresa del torneo.

El moscovita, ganador del US Open en 2021 y subcampeón en 2023, se encuentra inmerso en una profunda crisis que le llevó a ganar un único partido en los cuatro torneos de Grand Slam de la temporada.

Bonzi, de 29 años, fue precisamente el verdugo del ex número uno mundial en la primera ronda de Wimbledon en julio.

El francés se encaminaba a asestarle otra inapelable victoria al hacerse con los dos primeros sets.

El partido, sin embargo, entró en una espiral impredecible cuando un fotógrafo irrumpió en la pista cuando el francés tenía pelota de partido y se disponía a ejecutar su segundo servicio.

El juez de silla Greg Allensworth decretó que, debido a esta interferencia, Bonzi disponía de un nuevo primer servicio, lo que encendió la indignación de Medvedev, de 29 años, contra el árbitro que los aficionados hicieron también suya.

El público de Flushing Meadows, particularmente ruidoso en las funciones nocturnas, abucheó al árbitro durante seis minutos en los que el ruso les alentaba con las manos a seguir la protesta.

Medvedev, que ha tenido numerosos encontronazos con el público neoyorquino durante años, les agradecía el apoyo formando un corazón con sus manos.

Cuando por fin se reanudó el juego, Medvedev salvó la pelota de partido en medio del júbilo de las tribunas, que pasaron a ovacionar cada uno de sus puntos.

El ex número uno mundial rompió el servicio del francés y se quedó con el set en el tiebreak en medio del alborozo de la pista Louis Armstrong, la segunda mayor de Flushing Meadows.

El francés, que pidió atención médica en la pierna derecha, fue después avasallado por Medvedev en un cuarto set en el que solo ganó nueve puntos.

En la quinta y definitiva manga, Bonzi volvió a plantear batalla y salió en cabeza de un intercambio de cinco breaks para sellar el triunfo tras tres horas y 45 minutos, cuando el reloj estaba cerca de la una de la madrugada.

Hundido, Medvedev entró en cólera al tomar asiento y destruyó su raqueta estrellándola en numerosas ocasiones contra su banco.

"No tengo ni idea" de cómo resumir esta noche, reconoció Bonzi. "Nunca había experimentado algo así (...) La energía fue salvaje, gracias a los que me abuchearon por darme la energía".

