Sinner y Alcaraz se vuelven a ver las caras, esta vez en Cincinnati: ¿cuándo es la final?

Janik Sinner y Carlos Alcaraz se verán las caras en la final del Masters 1000 de Cincinnati.

Sinner
Foto: AFP

agosto 16 de 2025
09:01 p. m.
El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner chocarán el lunes en la final del Masters 1000 de Cincinnati, en un nuevo capítulo de la gran rivalidad del tenis actual.

El choque entre Sinner, defensor del título, y Alcaraz definirá también quien llega como máximo favorito al Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que se pone en marcha el 24 agosto en Nueva York.

El italiano, líder de la ATP, se ganó este sábado su plaza con un triunfo más trabajado de lo previsto en su semifinal ante el francés Térence Atmane, 136 del ránking.

Sinner acabó prevaleciendo por 7-6 (7/4) y 6-2 y sopló con alivio las velas de su 24 cumpleaños.

En la segunda semifinal, Alcaraz superó por 6-4 y 6-3 al alemán Alexander Zverev, que disputó el último set disminuido físicamente bajo el fuerte calor y humedad en Cincinnati (Ohio).

"Nunca es fácil jugar contra alguien que no se siente al cien por cien y para mí es aún más difícil hacerlo contra Sascha. Es un gran jugador y una gran persona, tenemos una gran relación", declaró el número dos mundial.

"Mi foco entonces estaba en cómo se sentía él en lugar de centrarme en mi juego. Fue una situación muy difícil y le deseo lo mejor", afirmó.

Zverev, que es diabético, se presentó en su segunda semifinal seguida de Masters 1000 entre dudas por el malestar que sufrió en los cuartos de final ante Ben Shelton, cuando padeció mareos y problemas para respirar.

Alcaraz se apoderó de un igualado primer set mostrando su mejor versión al servicio, con nueve 'aces', y una mayor efectividad en los momentos clave.

Tras escapar de tres pelotas de 'break', el español aprovechó la suya para apoderarse de la primera manga.

Al inicio de la segunda el alemán empezó a sentirse indispuesto, tomando breves pausas para apoyarse en su raqueta o sentarse en la pista.

Zverev recibió atención médica y pasó brevemente por el vestuario, pero a la vuelta seguía mostrándose limitado en sus movimientos y apenas pudo mantenerse en pista para evitar abandonar el partido.

Séptima final seguida

De esta forma, Alcaraz tendrá una segunda oportunidad de inaugurar su palmarés en Cincinnati tras su derrota en la final de 2023 ante Novak Djokovic.

Desde abril, el murciano ha avanzado hasta la última instancia en sus siete torneos disputados.

Tres de esas finales le enfrentaron a Sinner, con dos triunfos del español en la arcilla del Masters 1000 de Roma y Roland Garros y el más reciente del italiano sobre la hierba de Wimbledon.

"Estoy deseando jugar contra él otra vez", aseguró Alcaraz. "Gracias a él muestro mi mejor tenis y para la gente también es genial porque nos llevamos hasta el límite. Estoy listo para el desafío".

Con información de AFP

