Multan a reconocida franquicia de la NBA a pocas semanas de iniciar la temporada

Previo al inicio de la temporada 2026-2027 de la NBA, el escándalo que salpica a Los Angeles Clippers y a Kawhi Leonard se ha llevado las portadas de los diarios deportivos más importantes de Estados Unidos.

En un periodo de traspasos en el que han brillado LeBron James, Jaylen Brown, Paul George y Giannis Antetokounmpo; la situación de la franquicia californiana ha sido el lado oscuro.

¿Cómo ocurrió el escándalo?

Resulta que todo estaba listo para el traspaso de Leonard a Toronto Raptors (con el cual ganó el campeonato); pero la investigación por violación al tope salarial le puso freno.

Leonard, quien estaba desde 2019 en la franquicia, se vio beneficiado de acuerdos comerciales con los que se vulneró el sistema financiero de la liga. Es decir, mediante una estructura por debajo de cuerdas, el jugador percibió más salario sin reportarlo.

El miércoles 2 de septiembre llegó la decisión con la que concluyeron este escándalo: la NBA le impuso una millonaria multa a los Clippers y le retiraron cinco selecciones de primera ronda del draft.

Multas y sanciones

“Estoy profundamente decepcionado por las flagrantes violaciones de nuestras reglas y por los fallos institucionales y de liderazgo de los Clippers que condujeron a esta conducta indebida”, sostuvo Adam Silver, el comisionado de la NBA.

La multa impuesta es de 30 millones de dólares y las pérdidas en el draft serán para los periodos que van entre 2029 y 2033. Por su parte, Leonard tendrá que pagar 700 mil dólares.

“Al regresar a Toronto, estoy concentrado en lo que puedo controlar, en cerrar este capítulo y seguir adelante con borrón y cuenta nueva”, sostuvo el veterano jugador.

Otra de las personas sancionadas fue el dueño de los Clippers, Steve Ballmer, quien fue vetado de las actividades que se desarrollen, tanto de la franquicia como de la NBA en general.

Gillian Zucker, la presidenta de operaciones de negocios, no recibirá sueldo en el transcurso de un año y Lawrence Frank, en presidente de operaciones de la franquicia, fue suspendido por seis meses.