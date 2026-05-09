Travesaño cayó sobre arquero antes de cobrar un penalti en el fútbol colombiano: video

Un insólito momento se presentó en el partido entre Leones y Atlético FC, por la segunda división del fútbol colombiano, cuando el travesaño cayó sobre el arquero visitante justo antes del cobro de un penalti. La escena quedó registrada en video y obligó a detener momentáneamente el encuentro.

VIDEO: Se cayó el palo del arco en partido del fútbol colombiano

El hecho ocurrió antes de uno de los cobros desde el punto penal. Mientras el arquero de Atlético FC saltaba y tocaba el poste como parte de su intento por distraer al jugador encargado de ejecutar el lanzamiento, el travesaño terminó desprendiéndose y cayó sobre él.

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El momento generó sorpresa entre los jugadores y quienes seguían el compromiso. Después del incidente, el arco tuvo que ser reparado para que el partido pudiera continuar con normalidad.

Una vez solucionado el inconveniente, Leones tuvo la oportunidad de descontar desde los doce pasos, pero Miguel Arboleda no logró convertir el lanzamiento en el minuto 87.

La particular situación terminó siendo una de las imágenes más llamativas de un partido que Atlético FC dominó ampliamente como visitante.

¿Cómo quedó el partido entre Leones y Atlético FC?

Atlético FC se impuso 0-3 ante Leones en la octava fecha del Torneo BetPlay Dimayor 2026-2 y tuvo como gran protagonista a Alejandro Oñate.

El delantero marcó los tres goles del encuentro. El primero llegó apenas en el minuto 2, precisamente desde el punto penal. En el 11', Oñate volvió a aparecer para ampliar la diferencia con una jugada en movimiento.

La ventaja visitante se mantuvo durante buena parte del segundo tiempo y el panorama de Leones empeoró en el minuto 78, cuando Germán Meneses recibió la tarjeta roja y dejó al equipo con un jugador menos.

Oñate completó su triplete en el minuto 81, nuevamente mediante un cobro de penalti, para poner el 0-3 definitivo.

Con el marcador prácticamente sentenciado, Leones tuvo una última posibilidad desde los doce pasos seis minutos después, pero Arboleda falló. Así terminó un partido en el que el resultado pasó a segundo plano por una escena poco habitual: un travesaño que terminó encima del arquero justo antes de un penalti.