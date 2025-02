🔴SIGA AQUÍ🔴 Melgar vs. Tolima: ¡Partido decisivo en la Copa Libertadores 2025!

Este jueves 27 de febrero, Club Deportes Tolima visitará a Foot Ball Club Melgar para disputar un duelo correspondiente a la vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Los comandados por Ismael Rescalvo tendrán que revertir la serie en el Estadio Monumental Virgen de Chapi luego de perder 0-1 en Ibagué. Siga EN VIVO todas las emociones del compromiso por la edición 66 de la 'gloria eterna'.

El 'vinotinto y oro' no tuvo una buena actuación en Estadio Manuel Murillo Toro y se complicó la vida en el certamen sudamericano organizado por Conmebol. Al minuto 36', Kenji Cabrera venció el arco custodiado por Cristopher Fiermarin y le dio el triunfo al equipo dirigido por Wálter Ribonetto. Tolima tendrá que dar el 'golpe' en Arequipa para avanzar a la Fase 3.

Tolima tiene el siguiente historial en territorio peruano: dos triunfos (0-1 a Alianza Lima en 1983 y 0-3 vs. Real Garcilaso en 2013), el mismo número de empates (1-1 vs. César Vallejo en 2013 y 2-2 vs. Universitario en 1983) y una derrota (2-0 vs. 'La U' en 1997).

El equipo que salga victorioso de esta serie se verá las caras con Cerro Porteño, que le propinó una goleada (7-1) a Monagas.

FBC Melgar vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2025: formaciones confirmadas

Wálter Ribonetto y su '11' vs. Tolima

Arquero: Carlos Cáceda.

Carlos Cáceda. Defensas: Mathías Llontop, Leonel González, Pier Barrios y Matías Lazo.

Mathías Llontop, Leonel González, Pier Barrios y Matías Lazo. Volantes: Horacio Orzán, Walter Tandazo, Tomás Martínez y Kenji Cabrera.

Horacio Orzán, Walter Tandazo, Tomás Martínez y Kenji Cabrera. Delanteros: Facundo Castro y Cristian Bordacahar.

Ismael Rescalvo usará esta alineación vs. Melgar

Arquero: Cristopher Fiermarin.

Cristopher Fiermarin. Defensas: Yhorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo y Junior Hernández.

Yhorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo y Junior Hernández. Volantes: Ever Valencia, Juan Pablo Nieto y Bryan Rovira.

Ever Valencia, Juan Pablo Nieto y Bryan Rovira. Delanteros: Kevin Pérez, Gustavo Ramírez y Gonzalo Lencina.

FBC Melgar vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2025: hora y dónde ver

Día: jueves 27 de febrero.

jueves 27 de febrero. Hora: 7:30 p. m. (Colombia).

7:30 p. m. (Colombia). Estadio: Estadio Monumental Virgen de Chapi.

Estadio Monumental Virgen de Chapi. Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay).

Carlos Benítez (Paraguay). Fase: vuelta por la Fase 2.

vuelta por la Fase 2. Transmisión: Disney + (Star + / ESPN).

FBC Melgar vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2025: cuerpo arbitral