Mbappé estalló ante Paraguay y lanzó fuertes palabras: videos

Kylian Mbappé fue protagonista de uno de los momentos más calientes de los octavos de final del Mundial 2026. El delantero francés discutió con varios jugadores de Paraguay, lanzó insultos en español y, tras la clasificación de Francia, criticó con dureza el juego de la Albirroja.

Francia avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Paraguay, pero el resultado quedó acompañado por una serie de enfrentamientos dentro del campo que tuvieron a Kylian Mbappé como principal protagonista.

El delantero del Real Madrid no solo marcó el penal que le dio la clasificación a los franceses, sino que también vivió un partido cargado de tensión con los futbolistas paraguayos. Durante el compromiso protagonizó varios cruces verbales, recibió fuertes infracciones y terminó descargando toda su frustración cuando sonó el pitazo final.

¿Qué pasó entre Mbappé y los jugadores de Paraguay?

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una discusión con Junior Alonso. Mbappé, quien domina el español por su paso al fútbol español, utilizó ese idioma para responderle al defensor paraguayo con un fuerte insulto.

La concha de su madre, expresó con euforia Mbappé.

La tensión no terminó allí. En el primer tiempo, Matías Galarza Fonda golpeó al atacante sin balón cuando este corría hacia el área. La acción no fue sancionada ni por el árbitro ni por el VAR.

Más adelante, ya en la segunda parte, Juan Cáceres también protagonizó un nuevo encontrón con Mbappé al propinarle una patada cuando el francés permanecía en el suelo tras una infracción. Nuevamente, la jugada pasó inadvertida para el equipo arbitral.

Las discusiones continuaron incluso durante la pausa de hidratación y antes de la ejecución del penal que terminó definiendo el compromiso.

¿Qué dijo Mbappé después de eliminar a Paraguay?

Tras el pitazo final, Mbappé volvió a estar en el centro de la polémica. El delantero celebró con vehemencia frente a algunos rivales y, según se observó en las imágenes del encuentro, ignoró el saludo del arquero Orlando Gill, quien intentó estrecharle la mano al finalizar el partido.

Posteriormente, el atacante francés explicó su reacción y aseguró que el compromiso fue mucho más intenso de lo esperado.

Fue un juego sucio. Si tenemos que meter las manos en la mierda, entonces las metemos, declaró el goleador.

Con el triunfo por la mínima diferencia, Francia aseguró su presencia entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026 y ahora se enfrentará a Marruecos en busca de un lugar en las semifinales.

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Mientras tanto, el comportamiento de Mbappé continúa generando debate en redes sociales, donde muchos cuestionan sus reacciones durante un partido que terminó siendo uno de los más calientes del campeonato.