Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más polémicos del partido entre Inter Miami y Columbus Crew por los playoffs de la Major League Soccer (MLS). El delantero argentino perdió la paciencia durante una acción de juego y le lanzó el balón directamente al rostro al chileno Gonzalo Tapia.

La situación ocurrió durante el compromiso disputado en el Nu Stadium, donde el Inter Miami terminó perdiendo 3-0 frente a Columbus Crew. Las imágenes de la acción comenzaron a circular en redes sociales y mostraron el momento en que Messi, molesto por la intervención del atacante chileno, respondió lanzándole la pelota a la cara.

¿Por qué Messi le lanzó un pelotazo a Gonzalo Tapia?

La jugada se produjo cuando Messi intentaba cobrar rápidamente un saque de banda. Tapia se interpuso para impedir la reanudación inmediata y el argentino terminó lanzándole el balón directamente al rostro. El atacante chileno cayó al suelo y la acción provocó una discusión entre los dos futbolistas. Ambos recibieron tarjeta amarilla por el altercado.

La acción también llamó la atención porque Tapia terminó siendo uno de los protagonistas deportivos de la noche. El chileno abrió el marcador desde el punto penal al minuto 9 y posteriormente anotó el tercer tanto de Columbus al 58. Entre sus dos anotaciones, Taha Habroune amplió la ventaja al minuto 52.

¿Cómo quedó el Inter Miami de Messi tras perder contra Columbus Crew?

Más allá del enfrentamiento entre Messi y Tapia, el resultado dejó al vigente campeón de la MLS en una situación complicada en la primera ronda de los playoffs. Inter Miami perdió 3-0 en su estadio y tendrá que buscar una victoria como visitante para mantener sus posibilidades de avanzar en la postemporada.

Uno de los momentos determinantes del compromiso fue la expulsión del argentino Gonzalo Luján al minuto 36, después de recibir su segunda tarjeta amarilla. La inferioridad numérica condicionó al equipo de Florida y facilitó las opciones ofensivas de Columbus, que aprovechó los espacios para ampliar la diferencia durante el segundo tiempo.