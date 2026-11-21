Mientras el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) mantiene una alerta roja ante posibles amenazas y ataques contra sus sedes y funcionarios, un nuevo informe del Ministerio de Justicia revela otra preocupación que afecta la seguridad al interior de los centros penitenciarios: las graves fallas en los sistemas de inhibición de señal utilizados para bloquear comunicaciones ilegales desde las cárceles.

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Noticias RCN conoció en exclusiva un documento oficial que advierte sobre el deterioro de estas herramientas tecnológicas, fundamentales para impedir comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos de reclusión y fortalecer los controles de seguridad en los centros carcelarios del país.

Seis inhibidores están fuera de servicio y otros seis operan obsoletos

Según el documento, de los 16 establecimientos penitenciarios que cuentan con inhibidores de señal instalados bajo la administración del INPEC, únicamente cuatro sistemas se encuentran operativos y en ajustes finales para su funcionamiento.

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El informe señala que seis inhibidores funcionan en condiciones de obsolescencia y sin mantenimiento adecuado, mientras que otros seis están completamente fuera de servicio debido al desgaste tecnológico y la falta de intervención técnica. Esto significa que apenas una cuarta parte de estos sistemas estaría en condiciones de cumplir su función.

La situación se agrava porque, de acuerdo con el reporte, los equipos llevan más de 13 años sin recibir un contrato integral de mantenimiento. El Ministerio de Justicia indica que desde 2012 no se ha contado con una contratación que garantice la conservación de equipos de seguridad electrónica, incluyendo inhibidores de señal, sistemas de videovigilancia, escáneres de rayos X y arcos detectores.

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Falta de recursos y nuevas alertas en La Picota

El documento también expone dificultades presupuestales para fortalecer estos mecanismos de seguridad. Según el informe, durante 2025 no se asignaron recursos para la adquisición de sistemas de barrido y control del espectro radioeléctrico, tecnologías que permitirían detectar y controlar comunicaciones irregulares dentro de los centros de reclusión.

Además de las deficiencias en los inhibidores de señal, el Ministerio de Justicia habría identificado nuevas alertas de seguridad en la cárcel La Picota, en Bogotá, uno de los complejos penitenciarios más importantes del país.

Las revelaciones se conocen en medio de las advertencias del INPEC sobre riesgos para sus instalaciones y personal, un contexto que vuelve a poner sobre la mesa el estado de la infraestructura tecnológica con la que cuentan las cárceles para prevenir actividades ilícitas y garantizar el control al interior de los establecimientos penitenciarios.