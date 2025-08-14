Michael Ortega reveló la pelea a puños que casi estalla con su DT en el Junior

El volante atlanticense Michael Ortega vive un nuevo capítulo en su carrera tras ser anunciado como refuerzo del Real Cartagena hasta diciembre de 2025.

Sin embargo, en medio de su regreso al fútbol colombiano, sorprendió con una revelación sobre un tenso momento que vivió en 2014 cuando vestía la camiseta del Junior de Barranquilla.

En entrevista con El Heraldo, Ortega recordó un episodio con el entonces técnico del equipo, Julio Avelino Comesaña, que casi termina a golpes en plena concentración.

“Me invitó a pelear, se cuadró y todo”

El mediocampista, que en ese momento tenía apenas 23 años, relató que la discusión inició por un acto de indisciplina.

“Casi me doy puños con Comesaña. El viejo me invitó a pelear, se cuadró y todo. Creo que me tiró un golpe... Él se acuerda y mira que en ese tiempo yo no veía las cosas así y ahora que estoy maduro, hubiera escuchado más a Julio”.

Ortega explicó que se escapó de la concentración y el DT se enteró: “Me invitó hasta a pelear porque me volé. Se dio cuenta y yo se lo negaba, pero él tenía foto… ‘¿Tú quieres unas trompadas conmigo?’, me dijo. Nos agarraron 'pachquito' y 'carachito' porque si me pega, yo también me iba encima”.

El jugador reconoció que Comesaña siempre fue frontal: “Es malegeniado, pero te dice las cosas en la cara. Cuando eres inmaduro no te gusta que te digan la verdad”.

Su relación actual con Julio Comesaña

Aunque después de ese episodio no volvieron a hablar, Ortega afirmó que el tiempo le hizo ver las cosas de otra manera: “Si hoy en día lo veo, le doy un abrazo y le pido perdón por todas las cosas en las que no le hice caso. Ahorita sé que todo lo que hizo fue por mi bien”.

El mediocampista espera ahora aportar su experiencia para llevar al Real Cartagena de vuelta a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano.