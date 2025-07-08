"No me siento muy bien": Iván René Valenciano publicó una foto desde una clínica para saludar al Junior

La celebración de un aniversario histórico para el Junior de Barranquilla se vio marcada por un mensaje que, a pesar de su intención emotiva, generó una profunda preocupación.

Iván René Valenciano, uno de los máximos ídolos del equipo, utilizó sus redes sociales para felicitar al club en sus 101 años, pero la imagen que acompañó el saludo encendió las alarmas de sus seguidores.

En una situación que ha generado incertidumbre, Iván René Valenciano reapareció en la clínica en una foto que dejó serios interrogantes sobre su estado de salud, pese a los informes alentadores de días pasados.

Iván René Valenciano saludó al Junior en su cumpleaños

A través de su cuenta de Instagram, Valenciano publicó una serie de fotos en las que se le vio en un centro médico, portando la camiseta del equipo de sus amores.

El mensaje que acompañó las imágenes fue de un saludo de cumpleaños para el Junior, pero su primera línea fue lo que alarmó a la afición. "Aunque hoy no me siento muy bien, no quería dejar pasar la oportunidad de enviar un saludo a toda la hinchada de @juniorfcoficial", escribió el exdelantero.

La frase "No me siento muy bien" en un contexto de hospital fue interpretada como una señal de que su recuperación no está siendo tan sencilla como se esperaba.

La imagen de Iván René Valenciano reapareciendo en la clínica durante lo que parecen ser nuevos chequeos, puso de manifiesto que su lucha por la salud continúa.

Pese a las dificultades, el 'Bombardero' ha demostrado una vez más que su amor por el equipo no conoce de límites.

El emotivo gesto de felicitar a su club en un momento de vulnerabilidad es un claro ejemplo de la pasión que lo une al Junior de Barranquilla y que ha acompañado a la afición por años.