Acusan a hombre de presunta violencia sexual contra su hijo de 11 meses en La Calera

Un hombre fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de cometer, en repetidas ocasiones, actos de violencia sexual contra su hijo, un bebé de apenas 11 meses, en el municipio de La Calera, Cundinamarca.

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El caso salió a la luz después de la muerte del menor, ocurrida el 29 de septiembre de 2025. De acuerdo con la investigación, el fallecimiento se produjo por una enfermedad que no tendría relación con las conductas sexuales que ahora son materia del proceso judicial.

Los análisis forenses permitieron descubrir el caso

Tras la muerte del bebé, fueron practicados diferentes procedimientos médico-forenses que permitieron encontrar indicios de violencia sexual.

Los especialistas también establecieron que las lesiones y evidencias encontradas serían compatibles con hechos ocurridos en ocasiones anteriores, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación para determinar quién habría sido el responsable.

Uno de los elementos clave recopilados durante el proceso fue una prueba de ADN. Según la Fiscalía, el análisis permitió establecer un vínculo genético entre las evidencias obtenidas y el padre del menor.

La investigación sostiene que el hombre habría aprovechado su condición de padre y la situación de indefensión en la que se encontraba el bebé para cometer las conductas que ahora son objeto de acusación.

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Fiscalía presentó acusación por delitos sexuales agravados

El proceso está en manos de un fiscal de la Unidad contra Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá, quien presentó acusación formal contra el señalado.

El hombre deberá responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambos en circunstancias de agravación, de acuerdo con la información entregada por la Fiscalía.