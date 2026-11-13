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Miguel Ángel Borja reveló por qué Colombia perdió la final ante Argentina

¿Por qué perdió Colombia la fina de la Copa América? Miguel Ángel Borja contó detalles.

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Foto: AFP

Nicolás Salgado

noviembre 13 de 2026
06:51 a. m.
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La derrota de Colombia frente a Argentina en la final de la Copa América 2024 todavía sigue generando preguntas entre los hinchas de la 'tricolor'. Miguel Ángel Borja recordó aquella noche y contó detalles de lo que ocurrió antes del partido en Estados Unidos, además de reconocer los errores que terminaron costándole el título a la selección dirigida por Lorenzo.

Borja reveló detalles de la final entre Colombia vs. Argentina

Durante una conversación en el programa de entrevistas y podcast de ‘Pipe' Muñoz, Borja recordó las horas previas al compromiso disputado el 14 de julio de 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Según relató el delantero, la Selección Colombia estaba preparada para salir a realizar el calentamiento, pero la programación sufrió un retraso porque familiares de futbolistas argentinos todavía no habían ingresado al estadio.

Borja aseguró que desde el entorno de la Albiceleste manifestaron que el equipo no saldría a jugar hasta que sus familiares estuvieran dentro del escenario deportivo. La espera se extendió y, de acuerdo con su relato, tuvo consecuencias para el grupo colombiano.

El atacante explicó que el equipo perdió temperatura durante ese tiempo y que la situación les generó ansiedad entre los jugadores. Un detalle que, para él, hizo parte del contexto de una final que terminó escapándose en el tiempo extra.

¿Qué dijo Miguel Ángel Borja sobre la derrota de Colombia en la Copa América?

Más allá de lo ocurrido antes del pitazo inicial, Borja reconoció que el resultado también estuvo relacionado con errores cometidos durante el encuentro.

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El delantero resumió esa parte de su análisis con una frase contundente: "Nos equivocamos y esos manes nos cobraron”.

De acuerdo con sus palabras, hubo fallas futbolísticas que Argentina supo aprovechar. La selección dirigida por Lionel Scaloni terminó imponiéndose 1-0 con un gol de Lautaro Martínez en el minuto 112.

La final dejó un golpe deportivo para Colombia, que había llegado al partido decisivo con una destacada campaña y una larga racha de partidos sin perder.

En la misma entrevista, el atacante también recordó su paso por Atlético Nacional y la conquista de la Copa Libertadores de 2016.

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Borja contó que una conversación con Wilson Morelo influyó en su llegada al equipo antioqueño. Después se convirtió en una de las figuras de aquella campaña, con goles determinantes en las rondas finales del torneo continental.

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