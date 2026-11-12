Resultado Super Astro Luna hoy, 12 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Una apuesta del Super Astro Luna puede tener varias cifras correctas y aun así no recibir ningún premio. La explicación está en las reglas del juego, que no solo tienen en cuenta los números seleccionados, sino también su posición y el signo zodiacal.

Este 12 de noviembre de 2026 se realizará una nueva extracción nocturna en Colombia, en la que los participantes conocerán una combinación de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

Para quienes registraron sus apuestas, el resultado permitirá determinar si existe una coincidencia válida. Sin embargo, la revisión debe hacerse de acuerdo con las categorías establecidas y no únicamente por la cantidad de números acertados.

Resultado del Super Astro Luna hoy 12 de noviembre de 2026

A las 10:50 de la noche, el Super Astro Luna tuvo una nueva edición y la combinación ganadora fue:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX

Como referencia, el miércoles 11 de noviembre la combinación ganadora fue el número 3092, acompañado del signo Tauro, correspondiente al sorteo 8301.

De acuerdo con el reporte oficial, esa jornada registró 3.584 apuestas ganadoras, con premios que sumaron $335.259.100.

De ellas, 35 correspondieron a la categoría de cuatro cifras, 241 a la de tres últimas cifras y 3.308 a la de dos últimas cifras.

El balance muestra que una extracción puede generar premios en distintas categorías, aunque los montos dependen del tipo de acierto y del valor apostado.

¿Cómo saber si ganó en Super Astro Luna aunque no acierte las cuatro cifras?

Para entender el funcionamiento de las categorías, puede utilizarse como ejemplo el resultado del miércoles 11 de noviembre: 3092, con el signo Tauro.

Una apuesta que hubiera coincidido exactamente con las cuatro cifras y ese signo habría cumplido las condiciones de la categoría principal.

En cambio, para la categoría de tres últimas cifras, la coincidencia requerida habría sido 092 y Tauro, mientras que para la de dos últimas cifras habría sido 92 y Tauro.

Esto significa que el participante no necesariamente necesita acertar los cuatro números para recibir un premio, pero sí debe cumplir las condiciones de alguna de las categorías.

El orden de las cifras es fundamental. No es suficiente que los números aparezcan en una posición diferente a la exigida por el juego.

También debe coincidir el signo zodiacal, pues una apuesta con las cifras correctas y un signo distinto no cumple los requisitos de estas categorías.

Otro aspecto que debe verificarse es la fecha del comprobante, debido a que cada apuesta corresponde a una extracción específica.

Los participantes que identifiquen un posible acierto deben conservar el tiquete original y consultar los procedimientos de cobro establecidos por el operador.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.