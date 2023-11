Miguel Ángel Russo: "Tuve una sesión de quimioterapia dos días antes de la final con Millonarios"

La conquista de la decimoquinta estrella estuvo rodeada de momentos emotivos para Millonarios. Miguel Ángel Russo, el entonces entrenador 'embajador', fue diagnosticado con cáncer; cortaron una 'sequía' liguera de cinco años; vencieron a Independiente Santa Fe en la gran final, con un golazo agónico e inolvidable de Henry Rojas. Pues bien, la valentía del estratega argentino fue uno de los pilares para este logro histórico.

Russo fue diagnosticado el 31 de julio de 2017, 24 días después del comienzo del clausura de dicho año. El 'Palomo' puso por encima al equipo y logró clasificar a la fase eliminatoria en la cuarta posición. En cuartos de final dejó en el camino a La Equidad 3-2 e hizo lo propio con América de Cali (2-1 en el global). En el otro lado de la llave, los 'cardenales' superaron a Deportes Tolima (2-1) y los dos equipos capitalinos se citaron en una final inédita en una ida y vuelta.

"A Miguel le dicen que tiene cáncer el día de mi cumpleaños, un 31 de julio y así fue como llevó ese campeonato, todo el segundo semestre estuvo en tratamientos y con el grupo. No fue fácil, todo fue muy duro", señaló Hugo Gottardi en una entrevista con 'AS', quien fue su 'mano derecha' en el banquillo 'azul' y quien lo llegó a reemplazar mientras era operado.

¿Cómo se enteró Miguel Ángel Russo del cáncer?

"Tuve un sangrado en Bogotá. Ahí me di cuenta que había algo que no era normal. La misma persona que me hizo el estudio me dijo: ‘Usted tiene cáncer’. Yo no tenía profundidad en mi cabeza de lo que estaba pasando: estaba por jugar la final de un torneo. Mi deseo por salir campeón superaba todo eso. El fútbol me hace superar cualquier circunstancia adversa", señaló el exentrenador de Boca Juniors en una entrevista con Juan Pablo Varsky.

La final fue desafiante para Russo y todo el plantel 'embajador'. En el primer partido, Millonarios cosechó una ventaja mínima gracias a un gol del central uruguayo Matías De Los Santos. En la revancha, los entonces dirigidos por Gregorio Pérez igualaron la serie, con una anotación de penalti de Wilson Morelo.

Andrés Cadavid volvió a adelantar a los 'azules'; sin embargo, el delantero de Montería logró su doblete para el 2-2 en el global. Al minuto 85', Henry Rojas sacó un zurdazo imparable y le dio la estrella 15 a Millonarios. "Tuve una sesión de quimioterapia y a los días tenía la final. La ganamos y salgo campeón", reveló el exjugador de Estudiantes con el mencionado periodista argentino.

El 'motor' de Miguel Ángel Russo

"La que tiene que ver en que yo siga acá hablando es Mónica, mi mujer, toda mi familia y mis amigos. Estoy infinitamente agradecido a ellos. Los colombianos me tienen un respeto enorme. Nadie me preguntaba lo que me estaba pasando, pero todos sabían mi situación. Por eso es que los quiero tanto. Gracias a Dios nunca tuve miedo de morir. Siempre pensaba en lo que iba a hacer mañana”, concluyó.