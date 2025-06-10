CANAL RCN
Deportes

Miguel Ángel Russo preocupa en Argentina: esto es lo que se sabe de su estado de salud

El estado de salud de Miguel Ángel Russo es crítico según varios medios argentinos. Esto pasa con el entrenador.

Miguel Ángel Russo
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
05:30 p. m.
El fútbol argentino se encuentra en vilo por el estado de salud de Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors, quien enfrenta un momento complejo debido a las complicaciones derivadas de su lucha contra el cáncer. En las últimas horas, varios medios argentinos confirmaron que el técnico, de 69 años, se encuentra muy delicado y continúa bajo estricto cuidado médico.

Russo, uno de los entrenadores más respetados del continente, no ha podido acompañar al plantel xeneize en las últimas semanas debido a las reiteradas hospitalizaciones que ha tenido que afrontar. Según trascendió, el estratega se encuentra de licencia médica desde finales de septiembre, mientras recibe tratamiento especializado y es monitoreado de forma constante por su equipo médico.

La noticia ha causado gran preocupación entre los hinchas de Boca, quienes recuerdan el temple y la fortaleza que el técnico demostró en 2017, cuando enfrentó por primera vez su enfermedad. En aquel año, Russo se encontraba dirigiendo a Millonarios, con quienes consiguió una histórica Liga colombiana tras vencer a Santa Fe, y posteriormente la Superliga frente a Atlético Nacional, consolidándose como uno de los técnicos más queridos por la afición embajadora.

Boca y el mundo del fútbol le envían fuerzas a su entrenador

Este domingo, tras la contundente victoria de Boca Juniors 5-0 frente a Newell’s, el asistente técnico Claudio Úbeda tomó la palabra en rueda de prensa y le dedicó el triunfo al experimentado entrenador. “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado mirando por televisión”, expresó con emoción.

Desde el club confirmaron que Russo ha sido hospitalizado tres veces en el último mes, debido a complicaciones en su cuadro médico. “Está delicado”, afirmaron fuentes de Boca a medios locales.

Las muestras de apoyo no se han hecho esperar. Exjugadores, entrenadores y aficionados de distintos equipos han enviado mensajes de aliento al estratega, símbolo de profesionalismo, humildad y resiliencia. El mundo del fútbol espera que Miguel Ángel Russo logre una nueva victoria, esta vez fuera de la cancha, en su batalla más importante.

