Miguel Ángel Russo: desde Argentina entregaron novedades del estado de salud del DT

La actualidad de Boca Juniors se vio sacudida este lunes con la noticia de la internación de su director técnico, Miguel Ángel Russo, en una clínica de Buenos Aires. El estratega argentino, de amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, viene siendo evaluado de manera constante en los últimos meses debido a un deterioro en su estado de salud que preocupa tanto al club como a los hinchas.

De acuerdo con medios locales, Russo fue sometido a varios estudios de control durante su estadía en el centro médico, para descartar complicaciones mayores. Luego de algunas horas bajo observación, el exentrenador de Millonarios recibió el alta médica y regresó a su domicilio, donde continuará con su proceso de recuperación.

Internación y posible causa del malestar

Aunque ni el cuerpo médico de Boca Juniors ni la clínica emitieron un comunicado oficial, trascendió que el técnico habría sido hospitalizado por un cuadro de deshidratación. Esta situación encendió las alarmas, ya que el experimentado entrenador ha tenido antecedentes de problemas de salud en el pasado, lo que ha obligado al club a monitorear de cerca su bienestar.

El entorno cercano de Russo ha preferido mantener la prudencia, mientras se espera que en las próximas horas se confirme si podrá estar presente en la práctica del equipo programada para este martes 23 de septiembre. De no recibir la autorización médica, es probable que su cuerpo técnico asuma la conducción de la sesión de entrenamiento.

Hinchas y plantel envían mensajes de apoyo

La noticia de la hospitalización de Russo generó una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales por parte de hinchas y personalidades del fútbol. Jugadores del plantel profesional también se manifestaron, dedicándole palabras de aliento a su entrenador.

La institución xeneize mantiene la expectativa sobre su evolución, priorizando su recuperación antes que cualquier compromiso deportivo. Boca Juniors confía en que su estratega pueda reincorporarse pronto y continuar liderando al equipo en la recta final de la temporada.