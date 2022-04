No lo den por muerto: 'Supermán' López brilló y ganó en el Tour de los Alpes

El colombiano Miguel Ángel López (Astana) ganó este jueves la cuarta etapa del Tour de los Alpes al llegar en solitario a la cumbre del Kals am Grossglockner, en Austria, delante del francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), mientras que el español Pello Bilbao sigue líder en la general.

El escalador de la formación Astana saltó del pelotón a 4 kilómetros de la cima, para alcanzar al francés cuando quedaba cerca de 1 kilómetro para la meta, descolgándolo a 700 metros, para ganar en solitario la etapa de 142 kilómetros.

El colombiano de 28 años logró la 22ª victoria de su carrera, tras haber levantado los brazos por última vez en la 18ª etapa de la Vuelta a España en septiembre de 2021.

En la general, Bilbao (Bahrain) solo posee dos segundos de ventaja sobre el francés Romain Bardet y 12 sobre Attila Valter (Groupama-FDJ), antes de la quinta y última etapa de 114 kilómetros, menos accidentada, que se disputa el viernes en los alrededores de Lienz en Austria.

1. Miguel Ángel López (COL/AST) los 142,4 km en 3h29:04.

2. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) a 7 segundos.

3. Romain Bardet (FRA/DSM) a 15.

4. Pello Bilbao (ESP/BAH) m.t.

5. Felix Gall (AUT/AG2) m.t.

6. Sean Quinn (USA/EF1) m.t.

7. Santiago Buitrago (COL/BAH) m.t.

8. Mikel Landa (ESP/BAH) m.t.

9. Thymen Arensman (NED/DSM) m.t.

10. Attila Valter (HUN/GFJ) m.t.

(...)

13. Pavel Sivakov (FRA/INE) m.t.

91. Chris Froome (GB/ISR) 9:38.

1. Pello Bilbao (ESP/BAH) en 15h41:27

2. Romain Bardet (FRA/DSM) a 2.

3. Attila Valter (HUN/GFJ) 12.

4. Felix Gall (AUT/AG2) 16.

5. Pavel Sivakov (FRA/INE) m.t.

6. Einer Augusto Rubio (COL/MOV) m.t.

7. Thymen Arensman (NED/DSM) m.t.

8. Santiago Buitrago (COL/BAH) m.t.

9. Richie Porte (AUS/INE) m.t.

10. Michael Storer (AUS/GFJ) m.t.

11. Mikel Landa (ESP/BAH) 20.

(...)

33. Miguel Ángel López (COL/AST) 13:43.

34. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 13:58.

65. Chris Froome (GBR/ISR) 30:33.

🥇 @SupermanlopezN takes a great stage win in Kals am Großglockner after an incredible effort ⛰#TotA #TouroftheAlps #LiveUphill pic.twitter.com/dIEZpOYyNW