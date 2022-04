En Astana preocupa el mal nivel de 'Superman' López de cara al Giro de Italia

Miguel Ángel López aparecía como uno de los principales favoritos a alzar el título del Tour de Los Alpes que comenzó este lunes y concluirá el viernes, pero lo cierto es que su forma ha dejado mucho de qué desear.

Y es que el nivel de 'Superman' empieza a preocupar al Astana, pues en lo que va del año, el ciclista colombiano no ha podido dar destellos de la enorme clase que tiene sentado en la bicicleta.

La alerta en el equipo kazajo crece al ver cada vez más cerca el Giro de Italia, que comenzará en apenas tres semanas y para la que López figurará como el jefe de filas de la escuadra.

Sin embargo, todo podría cambiar si 'Superman' continúa evidenciando los problemas que ha dejado ver en el Tour de Los Alpes, que precisamente sirve como carrera de preparación para el Giro.

Por ejemplo, este martes en la segunda etapa de la competencia, empezó muy enérgico y parecía que se iba a perfilar como uno de los ganadores de la fracción, pero sobre la mitad del recorrido las piernas empezaron a pesarle y López fue perdiendo posiciones e incluso cruzó la meta en el lugar 76.

'Superman' López explica su mal momento en Tour de Los Alpes

La 'caída' de 'Superman' fue tan sorprendente, que al final de la jornada, los medios de comunicación lo abordaron para preguntarle a qué se debe su falta de forma en la carrera y cómo podría mejorar el ritmo de cara a lo que se avecina.

"Fue duro, hemos hecho un gran trabajo, pero no se han dado las cosas. Hemos intentado el todo por el todo y al final nos quedamos sin energía, pero yo creo que esto nos servirá como trabajo", dijo López.

Y completó: "Me fui a tope desde la salida y al final no tuve energías. Cuando me ha pillado el grupo de los mejores yo ya lo había dado todo y creo que no se pudo hacer más... Al final se intenta y no sale, pero no se pierde nada y sí se aprende mucho".

De momento, Miguel Ángel López ocupa la casilla número 44 de la clasificación general del Tour de Los Alpes y está a 14 minutos y 8 segundos de distancia del líder Pello Bilbao.