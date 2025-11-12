Daniel Muñoz fue sometido a cirugía tras molestias en la rodilla: esto tardará su recuperación

Este jueves 11 de diciembre, el técnico de Crystal Palace confirmó que el lateral colombiano Daniel Muñoz tuvo que ser sometido a una operación para tratar un problema de rodilla que lo dejó fuera del más reciente partido del equipo ante Fulham en la Premier League.

El antioqueño pasó por el quirófano para que le practicaran una artroscopia, un procedimiento que en este caso consiste en realizar una limpieza en la zona de ligamentos y meniscos. Buscan retirarle un fragmento que venía causando molestias desde hace varios años.

¿Cuánto tiempo pasaría Daniel Muñoz fuera de las canchas?

Inicialmente, se habla de que el jugador necesitaría de unas seis semanas antes de regresar a los terrenos de juego, aunque esta operación generalmente provoca que los jugadores estén sin actividad unos dos meses, considerando la readaptación física y deportiva.

Muñoz venía en un gran nivel y estaba sonando para grandes equipos en el próximo mercado de fichajes, pero este tiempo de incapacidad seguramente pausará las opciones para ser transferido y la conversación se reanudará luego de la Copa del Mundo.

¿Qué dijo el técnico de Crystal Palace?

Oliver Glasner, técnico de Daniel Muñoz en el Crystal Palace confirmó la noticia y lamentó que una de sus piezas más importantes estará de baja durante varios partidos. Sin embargo, destacó que no es un asunto grave, solo prevención.

"Tenemos malas noticias sobre Daniel Muñoz: tendrá que operarse de la rodilla. Así que lo extrañaremos durante unas semanas. Siempre que hay que someterse a una cirugía, nunca se sabe. He tenido varias en mi carrera, por eso siempre soy un poco cauteloso. Pero no parece demasiado grave", dijo el DT.