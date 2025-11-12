¿Quién ganaría el Mundial 2026? Esto reveló Mhoni Vidente

El pasado 5 de diciembre, en Washington, Estados Unidos, se realizó el sorteo del Mundial 2026 y las selecciones conocieron su suerte.

Es así como ya tienen claridad de cuáles son los rivales que tendrán que enfrentar y cuándo y en qué sedes de México, Canadá y Estados Unidos jugarán.

Además, debido a que la cita mundialista cada vez está más cerca, los fanáticos del fútbol han comenzado a perfilar a sus favoritos y, en medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga, reveló cuáles son las selecciones que, desde su análisis, tendrían altas probabilidades de quedarse con el Mundial 2026.

¿Qué fue exactamente lo que dijo la cubana que se encuentra radicada en México? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Esto dijo Mhoni Vidente acerca del campeón del Mundial 2026

En los últimos días, Mhoni Vidente afirmó que hay tres grandes candidatos para quedarse con el próximo Mundial, pero, finalmente, no se decantó por uno.

"Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial", enfatizó la reconocida astróloga.

Asimismo, añadió que, según sus visiones, México y Ecuador tendrían una participación muy importante.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia compartirá grupo en el Mundial 2026 con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje FIFA entre Nueva Caledonia, Congo y Jamaica.

Además, su primer partido será vs. Uzbekistán, en la Ciudad de México, el 17 de junio de 2026.

Mientras tanto, los otros grupos quedaron así:

Grupo A:

México.

Sudáfrica.

Corea del Sur.

Ganador del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Grupo B:

Canadá.

Qatar.

Suiza.

Ganador del repechaje entre Italia, Gales, Bosnia e Irlanda del Norte.

Grupo C:

Marruecos.

Brasil.

Haití.

Escocia.

Grupo D:

Estados Unidos.

Australia.

Paraguay.

Ganador del repechaje entre Turquía, Eslovaquia, Kosovo o Rumania.

Grupo E:

Alemania.

Ecuador.

Costa de Marfil.

Curazao.

Grupo F:

Túnez.

Japón.

Países Bajos.

Ganador del repechaje entre Polonia, Albania, Suecia y Ucrania.

Grupo G:

Egipto.

Irán.

Nueva Zelanda.

Bélgica.

Grupo H:

Cabo Verde.

Uruguay.

España.

Arabia Saudita.

Grupo I:

Senegal.

Francia.

Noruega.

Ganador del repechaje entre Irak, Bolivia o Surinam.

Grupo J:

Argentina.

Austria.

Jordania.

Argelia.

Grupo L: