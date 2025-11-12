CANAL RCN
Dimayor modificó norma de extranjeros en clubes del fútbol colombiano

La Dimayor notificó la modificación en el reglamento sobre los jugadores extranjeros en el FPC.

Foto: @nacionaloficial

diciembre 11 de 2025
01:26 p. m.
La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) sorprendió este jueves 11 de diciembre durante la asamblea formal con una decisión que impactará de manera inmediata la estructura competitiva del balompié nacional. La entidad notificó a todos los clubes afiliados el cambio oficial en la reglamentación relacionada con la participación de jugadores extranjeros, una modificación que venían solicitando varias instituciones desde hace tiempo y que finalmente se hará efectiva a partir del próximo semestre.

Hasta ahora, la norma permitía la inscripción de cuatro futbolistas extranjeros en cada club, pero únicamente tres podían estar simultáneamente en cancha, lo que en muchos casos obligaba a los entrenadores a rotar, modificar esquemas o incluso dejar en la tribuna a jugadores contratados para ser protagonistas. Esa limitación generaba discusiones frecuentes y terminaba condicionando el armado de nóminas diseñadas para competencias locales e internacionales.

Los cuatro extranjeros podrán jugar al mismo tiempo

Con la nueva normativa, la Dimayor autoriza que los cuatro jugadores sin nacionalidad colombiana inscritos por cada club puedan estar en el terreno de juego al mismo tiempo, eliminando así la restricción que limitaba las variantes tácticas y la toma de decisiones de los entrenadores. Este ajuste reglamentario permitirá mayor libertad técnica y estratégica, especialmente para equipos que han optado por reforzarse con futbolistas provenientes de ligas extranjeras.

La modificación se implementará desde el inicio del próximo torneo, lo que significa que los clubes tendrán tiempo para planificar sus proyectos deportivos con más flexibilidad. Además, se abren posibilidades para que algunas escuadras consideren nuevas incorporaciones sin temor a perder competitividad por restricciones reglamentarias.

Una medida que beneficia a clubes y eleva el nivel del campeonato

La decisión fue bien recibida por las instituciones, que ven en esta modificación un respaldo a su gestión deportiva y a la inversión que realizan en fichajes internacionales. Para muchos directivos, el tope de tres extranjeros en cancha no solo complicaba el día a día, sino que también limitaba la capacidad del fútbol colombiano para atraer talento y elevar el nivel competitivo del torneo.

Con esta nueva disposición, los clubes tendrán la libertad de aprovechar al máximo a los jugadores foráneos que contraten, garantizando que aquellos futbolistas que llegan con expectativas altas puedan aportar plenamente en el terreno de juego. La medida también busca fortalecer la calidad global del FPC, haciéndolo más atractivo para el mercado internacional y para los propios aficionados.

La próxima temporada comenzará con una normativa renovada y con la expectativa de que esta apertura contribuya a un campeonato más dinámico, competitivo y acorde con las necesidades del fútbol moderno.

