¿Vuelve a Colombia? Miguel Borja no continuará en River Plate en 2026

El panorama para River Plate de cara al 2026 empieza a reconfigurarse luego de un año 2025 marcado por las frustraciones deportivas y una eliminación prematura en todos los frentes. En medio de esa reestructuración, desde Argentina trascendió en las últimas horas que Miguel Ángel Borja no continuará en el club la próxima temporada. El delantero colombiano, figura en distintos tramos de su ciclo, no entraría en los planes de Marcelo Gallardo para el nuevo proyecto futbolístico.

Borja, quien tuvo momentos determinantes con la camiseta del conjunto millonario, vivió también un 2025 irregular en lo colectivo. River no logró sostener su competitividad en torneos internacionales ni en la liga local, lo que llevó a la dirigencia a tomar decisiones drásticas con miras a recuperar protagonismo. En ese escenario, el atacante cordobés aparece en la lista de jugadores que podrían salir para abrir espacio a nuevas incorporaciones.

Equipos del FPC empiezan a preguntar por el goleador

La noticia de su posible salida ha encendido el radar en el fútbol colombiano, donde Borja mantiene un prestigio sólido. Según versiones que circulan desde Argentina y Colombia, clubes como Millonarios, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla ya han hecho consultas preliminares sobre la situación del delantero.

En todos los casos, se tratarían de sondeos iniciales, motivados tanto por la calidad del jugador como por la necesidad de reforzar la zona ofensiva en equipos que buscan ser protagonistas en el 2026. Más allá de que el valor de mercado de Borja no es bajo, su nombre siempre resulta atractivo para el FPC por su trayectoria, su eficacia goleadora y su impacto mediático.

La posibilidad de su regreso alimenta la ilusión de varios hinchas, especialmente en Barranquilla, donde Borja es un ídolo del Junior. Sin embargo, el panorama aún está lejos de definirse.

Borja tendría otros planes para su futuro

A pesar del interés de los equipos colombianos, las versiones más recientes indican que Miguel Ángel Borja tiene la intención de continuar su carrera en el exterior. El delantero cree que aún puede competir en ligas internacionales y que su ciclo en Sudamérica no está cerrado, incluso si deja River Plate.

Por ahora, su futuro sigue abierto. El jugador esperará el cierre oficial del semestre para conocer propuestas concretas antes de tomar una decisión definitiva. Lo cierto es que su salida de River parece un hecho y que el mercado de transferencias tendrá a Borja como uno de los nombres más atractivos del fútbol colombiano e internacional rumbo al 2026.