Miguel Ángel Borja hace historia con River Plate: gol y récord en la Liga Argentina

Miguel Ángel Borja volvió al gol con River Plate tras 15 partidos y alcanzó un récord histórico al igualar a Juan Pablo Ángel como máximo goleador colombiano del club en la Liga Argentina.

Miguel Borja y los colombianos que jugarán el Mundial de Clubes.
Foto: Instagram River Plate.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
06:53 a. m.
Miguel Ángel Borja volvió a sonreír en el fútbol argentino. El delantero cordobés rompió una sequía de casi tres meses sin marcar y, además, alcanzó un registro histórico con River Plate, a pesar de la derrota 2-1 ante Rosario Central por la fecha 11 de la Liga Profesional Argentina.

Gol de Borja tras 15 partidos sin anotar

El atacante colombiano necesitó 15 encuentros para reencontrarse con el gol. La última vez que había celebrado con la camiseta de River fue el pasado 13 de julio, cuando selló el 3-1 frente a Platense en el estadio Monumental.

Desde entonces, atravesó un periodo sin suerte frente al arco, incluso con goles anulados por posiciones adelantadas.

Este domingo, en el Gigante de Arroyito, Borja se sacó la espina. Al minuto 10', tras un brillante pase entre líneas de Juan Fernando Quintero, el delantero controló y definió cruzado, abajo y con potencia, dejando sin opciones al portero Jorge “Fatura” Broun.

Borja igualó un récord histórico con River Plate

Más allá del resultado adverso, el gol tuvo un sabor especial, pues con esta anotación, Miguel Ángel Borja igualó a Juan Pablo Ángel como el máximo goleador colombiano en la historia de River Plate con 62 tantos.

Ambos suman el mismo número de tantos con la banda cruzada, consolidando el legado de los delanteros cafeteros en uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

