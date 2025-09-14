CANAL RCN
Deportes

Millonario error: lo que le costaría a Atlético Nacional alinear cuatro extranjeros vs. Bucaramanga

Atlético Nacional terminó rompiendo las reglas de la Dimayor al tener más extranjeros de los permitidos sobre el terreno de juego.

Camilo Cándido Atlético Nacional
FOTO: Atlético Nacional

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
05:49 p. m.
La reciente derrota de Atlético Nacional ante Atlético Bucaramanga podría ir mucho más allá de lo que pasó en el terreno de juego, pues el equipo antioqueño incumplió con el reglamento de la Dimayor y esto podría llevar a que la derrota termine siendo por 0-3, vía escritorio.

RELACIONADO

El error se produjo en el minuto 73 del compromiso, cuando el técnico Javier Gandolfi tomó la decisión de meter a Billy Arce al partido, sin percatarse de que ya tenía a otros tres extranjeros en el campo: Camilo Cándido, Juan Bauzá y Facundo Batista.

La sanción que podría enfrentar Atlético Nacional

El reglamento de la Dimayor establece que cada club puede inscribir hasta cuatro jugadores extranjeros en su nómina oficial, pero únicamente tres pueden estar en cancha al mismo tiempo.

Al incumplir esta norma, el Código Disciplinario Único determina que el equipo infractor pierde automáticamente el partido por marcador de 0-3, (siempre que el equipo rival lo demande) y debe pagar una sanción económica de hasta 20 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 28’470.000 pesos.

¿Qué dijo Javier Gandolfi sobre los cuatro extranjeros de Nacional?

El técnico Javier Gandolfi asumió la responsabilidad del error en rueda de prensa. Reconoció que no tuvo en cuenta la norma al momento de realizar la sustitución y aseguró que hablará con su cuerpo técnico para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

RELACIONADO

“Cuando decido realizar el cambio, en ningún momento tuve en cuenta que ya teníamos a tres extranjeros en el campo. Obviamente, no hay excusas y hablaré con el cuerpo técnico porque no puede pasar”, declaró Gandolfi, dejando en evidencia la autocrítica, pero también la preocupación por la repercusión mediática y deportiva del fallo.

