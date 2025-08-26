CANAL RCN
Deportes

Millonarios sufrió frente a Real Cartagena, pero avanzó en Copa BetPlay

Real Cartagena derrotó a Millonarios en la noche de este martes, pero el conjunto albiazul terminó avanzando a la siguiente ronda.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
10:15 p. m.
En un partido lleno de emociones, Millonarios cayó 2-1 frente a Real Cartagena la noche de este martes 26 de agosto, pero logró avanzar a los octavos de final de la Copa BetPlay gracias al marcador global de 4-3, luego de haber obtenido ventaja en Bogotá con un triunfo 3-1.

El conjunto dirigido por David González sufrió más de la cuenta en el estadio Jaime Morón, ya que el cuadro heroico salió decidido a revertir la serie y por momentos estuvo cerca de forzar la definición por penales.

Cartagena ilusionó, pero Banguero apagó el fuego

El segundo tiempo fue el escenario donde llegaron las mayores emociones. Real Cartagena abrió el marcador con un penalti bien ejecutado, lo que encendió las tribunas y llenó de presión al equipo capitalino. Minutos después, los locales sorprendieron con el segundo tanto, que igualaba el global y dejaba todo encaminado a la tanda desde el punto blanco.

Sin embargo, Danovis Banguero apareció como salvador para Millonarios. El lateral convirtió un penalti a favor del cuadro bogotano, firmando el 2-1 que puso cifras definitivas al encuentro y sepultó las aspiraciones cartageneras de remontar la serie.

Envigado, el próximo reto para el conjunto embajador
Con el tiquete asegurado, Millonarios ahora se prepara para enfrentar a Envigado en los octavos de final, un rival que ya había asegurado su clasificación días atrás. Este nuevo desafío será una oportunidad para que el equipo de González corrija errores defensivos y mantenga la solidez necesaria para seguir avanzando en el torneo.

Aunque la derrota deja lecciones por aprender, el balance para los embajadores es positivo: cumplieron el objetivo de clasificar y continúan con vida en la Copa BetPlay, un certamen que representa uno de los grandes retos de la temporada.

