¿Hay planes de ÚLTIMA HORA para Daniel Ruiz? Millonarios está atento y estos son los detalles

Millonarios, el equipo dirigido por David González, aceptó en los últimos días una oferta formal que el CSKA de Moscú presentó por Daniel Ruiz, uno de sus jugadores estrella.

El club 'albiazul' estuvo dispuesto a que el negocio se realizara debido a que el volante les expresó que llegar al fútbol de Rusia era una oportunidad muy importante para su carrera y, además, el CSKA de Moscú ofreció un cargo alto (700 mil euros) por el préstamo.

En ese sentido, Julián Capera, uno de los periodistas que ha seguido la negociación de cerca, indicó que el plan inicial era que Daniel Ruiz viajara a Rusia el 5 de agosto de 2025 para terminar de cerrar su vinculación al CSKA de Moscú.

Sin embargo, en la tarde de ese martes se conoció que, al parecer, la negociación se está complicando por una acción que tuvo el CSKA de Moscú. ¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta es la razón por la que la negociación entre Millonarios y CSKA de Moscú por Daniel Ruiz se estaría complicando

En la tarde del 5 de agosto, el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, informó que el negocio por Daniel Ruiz aún no ha podido concretarse del todo y que en Millonarios no quedaron contentos con una situación que se presentó.

"La operación de Ruiz al CSKA de Moscú se está ralentizando porque hoy (5 de agosto) se cambiaron las condiciones", escribió el periodista en su cuenta de X.

"Siguen negociando Millonarios y el club ruso, que lo quiere sí o sí", agregó.

No obstante, en caso de que no se manejen las condiciones que se plantearon en un inicio, existe la posibilidad de que Daniel Ruiz no emigre al fútbol del exterior, sino que se quede en Millonarios.

¿Cuándo volverá a jugar Millonarios?

Millonarios, que ha perdido los tres partidos que ha jugado en la Liga BetPlay II 2025 y está de últimas en la tabla de posiciones, jugará ante su gente el próximo viernes 8 de agosto.

El partido será ante el Deportivo Cali, a las 7:30 de la noche, y Alberto Gamero se reencontrará con sus antiguos jugadores e hinchada.