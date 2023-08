Juan Pablo Vargas vuelve a encender las alarmas en todos los hinchas de Millonarios: ¿se va?

Las alarmas se vuelven a encender en los hinchas de Millonarios, teniendo en cuenta que durante los últimos días se dio a conocer una posible salida de Juan Pablo Vargas con rumbo al fútbol del exterior, luego de su fichaje fallido a Santos de Brasil por algunos problemas de salud, que hizo que el central no llegara al fútbol del exterior.

El encargado de revelar el interés de algunos equipos del exterior fue Hernán Castillo, periodista de Argentina, que por medio de sus redes sociales informó que Juan Pablo Vargas fue ofrecido a Vélez, al igual que a San Lorenzo, equipos que siguen buscando alternativas en la zona defensiva de sus equipos.

“Otro defensor central que suena en San Lorenzo es Juan Pablo Vargas, jugador de Costa Rica del Millonarios de Colombia, donde muchos afirman que es tiempo de “darle un cierre” por sus lesiones y convocatorias a la selección. También fue ofrecido a Vélez”, aseguraron algunos medios en Argentina.

En medio de los rumores, NoticiasRCN.com pudo conocer que a las oficinas de Millonarios no ha llegado ninguna oferta formal por le defensa central costarricense, quien todavía tiene contrato con el equipo embajador hasta diciembre 2023 y estaría buscando su renovación con el equipo capitalino.

Además, la fuente consultada por NoticiasRCN.com aseguró que Juan Pablo Vargas, le expresó al cuerpo técnico del conjunto bogotano su deseo de continuar en el equipo, pero las directivas no descartan una posibilidad de que llegue una oferta por el jugador de la Selección de Costa Rica.

Juan Pablo Vargas convocado para jugar contra Bucaramanga

Mientras los rumores siguen encendiendo las alarmas en los seguidores del equipo bogotano, Alberto Gamero convocó a Juan Pablo Vargas para el juego de vuelta de la Copa Colombia frente al Atlético Bucaramanga, donde el equipo bogotano lleva una leve ventaja de tres goles a uno frente al club santanderino.

Se espera que para este compromiso, Vargas este el once titular. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que el central esté en el banquillo para que pueda estar en óptimas condiciones para disputar el partido frente al Once Caldas en la liga colombiana.