¿Falcao y Leonardo Castro se van de Millonarios?: grande de Argentina va por 'Chacho'

Millonarios está pasándola mal en el mercado de fichajes. El 'embajador' no ha oficializado ningún refuerzo y ha sufrido varias salidas. Radamel Falcao García no seguiría en la escuadra capitalina, pues las negociaciones no llegaron a buen puerto. San Lorenzo de Almagro está interesado en hacerse con los servicios de Leonardo Castro. Los '9' del equipo de David González están peligrando.

"El director de La W, Julio Sánchez Cristo, conoció que el delantero colombiano Radamel Falcao García no continuará en Millonarios para esta nueva temporada. Fuentes consultadas por La W confirmaron que ‘El Tigre’ no será más jugador del equipo ‘embajador’. A pesar de las informaciones que indicaban que el ‘ariete’ colombiano estaba en conversaciones con los directivos del conjunto capitalino para su continuidad en el club, la posibilidad se descartó", así lo informó el medio citado.

¿Falcao le dice adiós a Millonarios?

El 'Tigre' se iría del conjunto bogotano después de haber disputado escasos 817' minutos, repartidos en 16 partidos. El exjugador de Atlético de Madrid y Manchester United se reportó con cinco goles (vs. Patriotas, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional), los cuales no fueron suficientes para dar una vuelta olímpica. Recordemos que el delantero samario, de 38 años, falló varias oportunidades en el duelo definitivo contra los 'volcánicos'.

Pues bien, 'Rada' no sería el único delantero en irse, pues un equipo de la Liga Argentina está interesado en hacerse con los servicios del 'Chacho'. Las directivas 'azules' quieren retener al delantero caucano, quien tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre.

Leonardo Castro interesa en San Lorenzo

"San Lorenzo negocia con #Millonarios por Leonardo Fabio Castro. Centrodelantero de buen pasar en el fútbol colombiano. En Boedo quieren comprar una parte de la ficha", así lo informó Leandro Alves, en su cuenta de 'X'.

"San Lorenzo ha sondeado la situación de Leo Castro, sin embargo al día de hoy no hay oferta formal.

Millonarios no quiere vender por ahora al jugador", así lo aseguró Guillermo Arango en la misma red social.