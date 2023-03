¡Una buena! Millonarios ganó una demanda y no deberá pagar millonaria multa

Millonarios va por su primer gran objetivo de la temporada esta noche. Se medie con Universidad Católica de Ecuador por el partido de vuelta de la segunda fase previa de la Copa Libertadores y de pasar, enfrentará a Atlético Mineiro por un lugar en la ronda de grupos.

Aunque hay cierta tensión por el empate 0-0 de la semana pasada en Quito, el ‘embajador’ recibió un envión anímico importante y es que ganó un caso en el escritorio que llevaba tiempo.

¿De qué se trata? En 2019, Millonarios contrató al arquero Jefferson Martínez para que le hiciera competencia a Wuilker Faríñez y para sorpresa de todos, cumplió más de lo esperado. En ese momento, el cuadro albiazul llegó a un acuerdo con Envigado por un préstamo de 150.000 dólares por un año, con una opción de compra obligatoria de 400.000 dólares a ejecutarse al final del préstamo.

Lo clave acá es que cuando terminó ese primer año de contrato, la transferencia total no se realizó, Martínez quedó en condición de jugador libre y se fue a Bucaramanga. En consecuencia, Envigado demandó a Millonarios por incumplir lo acordado y no pagar los 400.000 dólares de la compra.

Millonarios le ganó pleito a Envigado

Después de casi tres años de pleito, la Comisión del Estatuto del Jugador de Dimayor dio su fallo en el caso y se inclinó hacia el ‘embajador’. ¿El argumento? Aunque el club sí iba abonar el dinero pactado con la ‘cantera de héroes’, fue el jugador el que decidió no extender su vínculo con los bogotanos y buscar un equipo en donde fuera el titular habitual.

"Azul & Blanco Millonarios S.A. NO incumplió el Convenio Deportivo suscrito con Envigado Fútbol Club S.A. el día 27 de junio de 2019 (…) la voluntad del jugador entendida como su intención libre y responsable de no prorrogar el contrato, no puede causar un perjuicio a un tercero de buena fe como lo es Millonarios F.C." y asegura que al final el portero "tomó la decisión más acorde a sus intereses, como: i) no continuar con Millonarios F.C. y ii) prestar sus servicios al Club Atlético Bucaramanga", dice el fallo.

Aunque el reglamento del Estatuto del Jugador es claro en ese punto, uno de los argumentos a los que Envigado se aferró durante todo este tiempo, era el de una declaración de Enrique Camacho en medio de una asamblea de accionistas de Millonarios celebrada en marzo de 2020 en la que aseguraba que Jefferson Martínez iba a ser adquirido por el club.

Sobre eso, el fallo resuelve que "a la fecha de dicha reunión, el jugador no había presentado la terminación unilateral al contrato de trabajo con Millonarios F.C., por lo que en ese momento, seguía vinculado a la institución y existía aún la posibilidad de perfeccionar la opción de compra para la transferencia definitiva, cuyo plazo estaba pactado a más tardar, el día 26 de Junio de 2020. El Presidente de Millonarios F.C., siempre ha aceptado que para la fecha de la reunión, la intención de la institución era adquirir los derechos deportivos y económicos del Jugador, haciendo uso de la Opción de Compra, bajo las condiciones comerciales y contractuales estipuladas".

Aunque Envigado tiene la posibilidad de apelar el fallo, no lo haría debido al desgaste y al elevado monto económico que demandaría este proceso.