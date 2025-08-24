Las cuentas que hace Millonarios para clasificar a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

El sombrío panorama que envolvía a Millonarios parece disiparse, al menos por ahora. La goleada 3-0 sobre el líder Junior de Barranquilla en El Campín no fue solo un triunfo, sino una inyección de vida para un equipo que venía de una crisis profunda.

Este resultado, que parecía casi un milagro hace apenas unos días, ha revitalizado la fe de la hinchada y del plantel. A pesar de seguir en el fondo de la tabla, con solo 4 puntos en 7 partidos, la victoria ha encendido una luz en el camino.

Ahora, la atención no está en el presente, sino en el futuro, en el desafío de lograr la clasificación de Millonarios a los cuadrangulares semifinales.

Millonarios goleó a Junior y utiliza las matemáticas para clasificar a cuadrangulares

El equipo, que dejó atrás el estilo pasivo de los últimos partidos, mostró una actitud combativa y un juego colectivo que ilusiona.

Esta nueva mentalidad, unida al regreso del técnico Hernán Torres, es el motor para la tarea titánica que se avecina. Millonarios tiene en sus manos 13 partidos más para disputar, lo que representa 39 puntos en juego. La matemática es la única aliada que le queda al equipo en su travesía para salir del abismo.

Para lograr su objetivo, el conjunto embajador debe alcanzar el "número mágico" de clasificación, que suele rondar entre los 32 y 33 puntos.

Esto significa que el equipo necesita sumar, al menos, 28 o 29 puntos de los 39 disponibles. Una tarea que se antoja monumental, pues exige un rendimiento del 74% en lo que resta del torneo.

El reto de Millonarios para ingresar a la fiesta de los ocho de la Liga BetPlay

Millonarios no puede permitirse más tropiezos si quiere seguir soñando.

La clasificación de Millonarios a los cuadrangulares depende de una campaña casi perfecta, que incluye ganar la mayoría de sus partidos en casa y ser eficaz en sus visitas. El desafío es enorme, pero el equipo ha demostrado que tiene la capacidad para competir y ganar.

La hinchada, que ha pasado de la frustración a la esperanza, será un factor clave en esta remontada. El apoyo en El Campín será vital para que el equipo se sienta respaldado en cada uno de los partidos que le restan como local.