Millonarios venció con lo justo a Pasto en el regreso de Leo Castro y sigue en la pelea

En un compromiso pendiente por la segunda fecha de la Liga BetPlay, Millonarios se impuso 1-0 frente a Deportivo Pasto en el estadio El Campín de Bogotá. Con este resultado, el conjunto embajador llegó a 11 puntos en la tabla de posiciones, sumando una victoria clave que le permite seguir soñando con la clasificación a los cuadrangulares semifinales, luego de un inicio irregular en el campeonato.

El equipo dirigido por Hernán Torres mostró orden, paciencia y efectividad para superar a un rival que se plantó con solidez defensiva, pero que no logró contener el ímpetu ofensivo de los capitalinos. La única anotación del encuentro llegó en el primer tiempo gracias a Santiago Giordana, quien conectó de cabeza un centro preciso, desatando la celebración de los aficionados en las tribunas. El tanto representó un premio justo a la insistencia de los azules, que dominaron gran parte del trámite del partido.

Regreso esperado: Leonardo Castro vuelve a las canchas

Más allá del triunfo, otra de las noticias destacadas de la noche fue el regreso del delantero Leonardo Castro, quien volvió a tener minutos en competencia oficial tras varios meses de recuperación por una lesión. El atacante, uno de los referentes del plantel, ingresó en el segundo tiempo y disputó cerca de 25 minutos, dejando buenas sensaciones en su retorno. Su presencia genera optimismo en el cuerpo técnico y en la afición, que espera verlo pronto en plenitud para aportar goles y experiencia en el tramo decisivo del torneo.

Con este triunfo, Millonarios no solo mejora su ubicación en la tabla, sino que también gana confianza de cara a lo que será una intensa recta final de la fase todos contra todos. El equipo bogotano buscará mantener la regularidad y recuperar terreno perdido para asegurar un lugar entre los ocho mejores del campeonato.