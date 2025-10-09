Neyser Villarreal finalmente saldrá de Millonarios al exterior: acuerdo cerrado

El joven delantero colombiano Neyser Villarreal ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro deportivo: no continuará en Millonarios. Tras varios meses de incertidumbre y de especulación sobre su permanencia, el atacante de 20 años ya llegó a un acuerdo para incorporarse al Cruzeiro de Brasil, donde firmará contrato hasta diciembre de 2030.

La salida de Villarreal no es sorpresiva para el entorno del equipo capitalino. Su relación con la hinchada se deterioró después del episodio en el que posó en sus redes sociales vistiendo la camiseta del América de Cali, hecho que generó fuertes críticas de los seguidores embajadores. Desde ese momento, el joven perdió protagonismo en el plantel y su continuidad se volvió cada vez más complicada.

La polémica que marcó su salida

Aunque Millonarios había recibido ofertas a comienzos de año que incluían compensaciones económicas, Villarreal y su grupo de representantes optaron por esperar hasta quedar en condición de agente libre para negociar con mayor libertad. El club capitalino, consciente de la tensión que existía entre el jugador y la hinchada, no puso obstáculos para facilitar su partida. La noticia fue confirmada por el periodista Julián Capera, quien adelantó que el acuerdo está cerrado y que solo resta la oficialización por parte del club brasileño.

A pesar de que su nivel en Millonarios no fue el esperado, el atacante sí dejó buenas sensaciones en la Selección Colombia sub-20, donde mostró su capacidad goleadora y su proyección internacional. Ese desempeño habría llamado la atención del Cruzeiro, que ve en Villarreal un proyecto de largo plazo para potenciar su ataque.

Un nuevo capítulo en el fútbol brasileño

La llegada de Neyser Villarreal a Cruzeiro representa una oportunidad para relanzar su carrera en un escenario competitivo. El club de Belo Horizonte le ofrecerá continuidad y la posibilidad de desarrollarse en una liga reconocida por exportar talento. En las próximas semanas se espera el anuncio oficial y la presentación del jugador ante los medios.

Con esta transferencia, Millonarios cierra un capítulo marcado por la controversia y el jugador inicia un nuevo camino en el fútbol internacional.