Hernán Torres confirmó el regreso de Leo Castro a Millonarios: "Lo necesitamos urgentemente"

Millonarios atraviesa un momento difícil en la Liga BetPlay 2025-II. El empate sin goles frente a Santa Fe dejó más dudas que certezas y confirmó que el equipo azul necesita recuperar a sus principales figuras.

En ese contexto, el técnico Hernán Torres entregó una buena noticia, pues dio la fecha en la que podría reaparecer Leo Castro, delantero que no juega desde marzo por una fractura de peroné.

Hernán Torres confirmó que espera a Castro ante Pasto

Tras el clásico bogotano, Torres fue claro en la rueda de prensa sobre el estado del atacante: “Que él coja confianza en la competencia. Esperamos tenerlo en la nómina ante Deportivo Pasto. Aspiramos que lo tengamos en la nómina, que vaya de menos a más", inició.

Y agregó: "Es un jugador que necesitamos urgentemente sin desmeritar a Giordana, Marimón, a Hurtado. Me parece importante que tengamos todo el plantel recuperado”, expresó el entrenador.

El regreso de Castro está programado, entonces, para la próxima jornada, un alivio para un equipo que ha sufrido con la falta de gol y que actualmente ocupa la casilla 18 de la tabla con apenas 8 puntos.

El partido ante Deportivo Pasto seré este miércoles 10 de septiembre en el estadio El Campín a las 7: 30 p.m.

Millonarios lo necesita con urgencia

Leo Castro no disputa un partido oficial desde el 30 de marzo de 2025, cuando sufrió la lesión en la victoria frente a Alianza FC de Valledupar. Desde entonces, Millonarios perdió a su referente ofensivo y los resultados no han acompañado al proceso.