Leo Castro confirmó que aún no ha renovado contrato con Millonarios: así reaccionó Hernán Torres

Leonardo Castro volvió a jugar con Millonarios y confirmó que aún no renueva contrato. Hernán Torres reaccionó en rueda de prensa y desató risas en El Campín.

Hernan Torres y Leo Castro
Foto: captura de pantalla rueda de prensa DIMAYOR

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
06:40 a. m.
Millonarios logró un triunfo apretado por 1-0 frente a Deportivo Pasto en El Campín, resultado que le permitió mantenerse dentro del grupo de los ocho.

Sin embargo, más allá del desempeño en la cancha, la atención se la llevó la reaparición de Leonardo Castro y sus declaraciones sobre el futuro en el club.

El delantero volvió a vestir la camiseta azul tras superar una lesión que lo alejó varios meses de las canchas, dejando un aire de esperanza entre los hinchas que corearon su ingreso.

En los minutos que disputó, el atacante tuvo dos opciones claras de gol, recordándole a la afición la importancia de su presencia en el frente ofensivo.

Leonardo Castro y su futuro en Millonarios

Al final del partido, Castro habló con los medios y no ocultó la incertidumbre sobre su renovación contractual: “Agradecido con el hincha por el apoyo. (Sobre la renovación) se ha hablado. Millonarios tiene la primera palabra, tiene negociaciones y esperamos que se concreten algunos detalles y seguir en Millonarios”, aseguró el delantero.

Estas palabras generaron expectativa entre los seguidores, que temen una posible salida del goleador. La situación abre un nuevo capítulo en las conversaciones entre el jugador y la directiva azul, en un momento clave de la temporada donde el equipo necesita consolidar su nómina.

La reacción de Hernán Torres

Luego de la repuesta de Leo Castro, el técnico Hernán Torres reaccionó con humor a las palabras de su delantero. Al escuchar la declaración sobre su futuro, no dudó en interrumpirlo con un comentario que desató risas en la sala: “No diga que ahora se va a ir”.

Más allá de la broma, la reacción de Torres refleja el deseo del cuerpo técnico de contar con Castro en lo que resta del campeonato. El regreso del delantero es visto como un refuerzo interno que podría ser determinante en la lucha por la clasificación a las fases finales.

