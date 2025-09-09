CANAL RCN
Leo Castro vuelve con Millonarios: ya hay fecha para el regreso del goleador

Después de meses de ausencia, Leonardo Castro regresará con Millonarios en un momento lleno de urgencia de goles.

Leo Castro
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
04:48 p. m.
La espera terminó para Millonarios y sus hinchas. Este martes 9 de septiembre, el club albiazul confirmó de manera oficial que Leonardo Castro volverá a las canchas después de varios meses de ausencia producto de una compleja lesión en uno de sus tobillos.

El delantero será tenido en cuenta para el compromiso frente a Deportivo Pasto, encuentro válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay que había quedado aplazado y que se disputará este miércoles en el estadio El Campín.

El regreso del atacante representa una inyección anímica clave para un equipo que ha tenido un inicio de semestre muy por debajo de lo esperado. Actualmente, Millonarios ocupa la casilla 18 con apenas 8 puntos, situación que refleja la falta de contundencia ofensiva que tanto se ha extrañado en la ausencia del goleador.

Un regreso que el ataque necesitaba

Desde que Castro quedó marginado por la lesión, el cuadro capitalino perdió una pieza fundamental en el frente de ataque. Su capacidad para aguantar el balón de espaldas, asociarse con los mediocampistas y, sobre todo, su instinto goleador, son características que el equipo no logró suplir del todo en su ausencia.

Hernán Torres, técnico embajador, había señalado en varias oportunidades que esperaba con ansias el retorno del delantero, consciente de que su presencia puede marcar la diferencia en un momento en que Millonarios necesita levantar cabeza y recuperar terreno en la tabla.

El reto de recuperar ritmo competitivo

Aunque la noticia es positiva, el regreso de Castro también plantea el reto de recuperar ritmo competitivo tras meses de inactividad. Lo más probable es que el cuerpo técnico lo utilice con prudencia, dándole minutos progresivamente para evitar recaídas. Sin embargo, su sola presencia en la convocatoria ya genera ilusión entre los aficionados que esperan ver nuevamente sus celebraciones en El Campín.

La vuelta de Leonardo Castro no solo es un alivio futbolístico, sino también un mensaje de esperanza para Millonarios en su lucha por enderezar la campaña. El equipo necesita goles, jerarquía y liderazgo, y su delantero estrella está listo para asumir ese rol.

