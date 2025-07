Millonarios podría perder a una de sus máximas figuras: esto fue lo que se reveló

Millonarios, el equipo dirigido por David González, confirmó en la tarde de este 17 de julio de 2025 a su tercer refuerzo. Se trata del arquero uruguayo Guillermo De Amores, que reemplazará a Alvaro Montero.

Con este nuevo negocio cerrado, el equipo 'albiazul' sigue intentando poder contratar a Yeison Guzmán como su volante de creación. Por lo tanto, ante el acuerdo personal que ya hay con el jugador, Torpedo Moscú ya habría comenzado a contestar para llegar a un acuerdo y concretar la rescisión.

Sin embargo, en las últimas horas se reveló que, en caso de que se concrete la llegada de Yeison Guzmán, una de las principales figuras de Millonarios podría partir hacia el fútbol del exterior. ¿De quién se trata?

Daniel Ruiz tendría posibilidades de salir de Millonarios próximamente

"Hay un jugador, que si llega a darse la llegada de Yeison Guzmán, y a la expectativa de lo que pasa con los extremos, podría salir de Millonarios para la siguiente temporada", aseguró el periodista Julián Capera, de ESPN, en su canal de Youtube.

"Su entorno cree que es el momento de salir y es Daniel Ruiz. Ellos han llevado propuestas formales del fútbol del exterior, hay un sondeo de parte del Junior de Barranquilla, aunque creo que Millonarios no va a estar interesado en permitir la salida de su jugador para reforzar a un rival directo. Pero, han tocado la puerta de los directivos varias veces en este periodo de transferencia y expresado que quieren salir y buscar una alternativa", agregó Julián Capera.

¿Cuándo debutará Millonarios en la Liga BetPlay II 2025?

Millonarios no jugó en la primera fecha de la Liga BetPlay II 2025 porque el estadio Nemesio Camacho El Campín aún no estaba listo y, además, tampoco tendrá actividad el fin de semana porque no habrá suficientes policías por la celebración del 20 de julio.

En ese sentido, su primer partido en la Liga BetPlay II 2025 será el miércoles 23 de julio, a las 8:20 de la noche, en el estadio Metropolitano de Techo, vs. La Equidad.