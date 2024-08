Millonarios recuperó a cuatro piezas importantes previo al jugo contra el Deportes Tolima

Las noticias en el entorno de Millonarios parecen mejorar, pues luego de la derrota contra Alianza en Valledupar, el equipo capitalino culmina detalles para lo que será el juego contra el Deportes Tolima, donde los embajadores podrán contar con cuatro jugadores que se encontraban en el departamento médico.

Sin ninguna duda, la llegada de estos jugadores a entrenamientos es una grata noticia para Alberto Gamero, quien tendrá que decidir si convocar a estos futbolistas para el juego contra el equipo de Ibagué, y que será decisivo para la continuidad del entrenador samario, pues así lo han dado a conocer varios medios de comunicación.

Millonarios recuperó a cuatro figuras para el juego vs. Tolima

Según pudo conocer Noticias RCN, el departamento médico entregó en la última semana a Daniel Cataño, Jader Valencia, Jhoan Hernández y Steven Vega, quienes ya estuvieron en la última práctica del equipo para el juego contra Tolima y se encuentran a disposición de Alberto Gamero para este juego.

Tras la recuperación de Jhoan Hernández y Daniel Cataño, Alberto Gamero tendrá más alternativas en la lateral izquierda y en la zona de volantes, pues son posiciones que le han causado dolores de cabeza al entrenador en las primeras fechas del segundo semestre del fútbol profesional colombiano en el 2024.

Alberto Gamero tiene el respaldo de las directivas de Millonarios

Aunque durante la semana se comenzó a rumorar que Alberto Gamero se jugaba su continuidad contra el Deportes Tolima, César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, afirmó que el DT cuenta con la confianza de la junta directiva e independientemente del resultado contra el equipo de Ibagué continuará en el cargo.

“Alberto Gamero cuenta con todo el respaldo de la junta directiva de Millonarios (…) A mí la junta directiva me dice que no le dieron dos partidos, que no lo ha preavisado, eso sí, hay una presión e inconformidad por la manera en la que el grupo de jugadores está rindiendo”, aseguró el periodista en mención.

Además, agregó: “Ese respaldo tiene que ser una advertencia al grupo de jugadores, porque es el que el problema de Millonarios no es solamente Alberto Gamero, lo de los jugadores es lamentable (…) Ya a (Andrés) Llinás lo sentaron en el partido anterior, jugó (Sergio) Mosquera; Juan Pablo Vargas se está haciendo gol por partido; lo de (Danovis) Banguero, el hombre nada que arranca; (Delvin) Alfonzo tiene que mejorar su nivel, no es ni la sombra de lo que fue el primer semestre; en el sector de volantes también hay deficiencias y arriba hay un enredo con el tema de los dos nueves que no ha podido resolver el profesor Gamero”.