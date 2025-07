"Siento vergüenza": David González habló tras humillante derrota de Millonarios en El Campín

Millonarios atraviesa un momento crítico en la Liga BetPlay II-2025. Este lunes, los dirigidos por David González sumaron su segunda derrota consecutiva, esta vez en casa, al caer 0-1 frente a Llaneros en El Campín.

El resultado, que dejó al equipo bogotano en el fondo de la tabla con 0 puntos de 6 posibles, fue un duro golpe para una hinchada que esperaba una recuperación tras el traspié inicial ante La Equidad.

El dolor fue mayor porque el autor del gol fue Daniel Mantilla, exjugador del cuadro azul, quien aplicó la temida "ley del ex". La presentación fue floja, sin intensidad ni claridad, y dejó al técnico visiblemente afectado al final del encuentro.

"Hemos perdido el rumbo": autocrítica de David González

En rueda de prensa, David González no se guardó nada. “Es la primera vez que siento vergüenza al entrar a una rueda de prensa”, confesó.

El técnico pidió disculpas a la afición y reconoció el mal momento del equipo: "Esto no es lo que nos representa. Hemos perdido el rumbo; me parece que nos falta al competir más. Ir a cada balón como si no existiera un mañana, y eso nos está costando".

Sus palabras reflejan frustración, pero también una clara intención de corregir. "Se pueden sumar muchas cosas más, pero ya serían excusas", agregó.

La relación con la hinchada, en un punto crítico

Al final del partido, los silbidos desde las tribunas no se hicieron esperar. González fue directo al referirse a ese ambiente tenso.

"El ambiente que se vive en el estadio es definitivamente producto de la falta de resultados (...). A pesar de que las estadísticas muestran que estrellamos dos balones en el palo, eso no cuenta".

Millonarios tiene ahora la tarea urgente de recomponer el camino. De lo contrario, la presión podría aumentar tanto en las tribunas como en el banquillo.