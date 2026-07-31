Nuevo refuerzo de Millonarios sufrió una lesión y quedó descartado para el partido contra Junior

Millonarios confirmó una baja inesperada antes de enfrentar a Junior por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II. James Aguirre, uno de los refuerzos del semestre, sufrió una lesión muscular y quedó descartado, sin haber disputado un solo partido oficial con el club.

Las malas noticias continúan para Millonarios en el arranque del segundo semestre. Luego de caer 1-0 ante Atlético Bucaramanga en el debut de la Liga BetPlay, el equipo bogotano sufrió un nuevo contratiempo con uno de sus fichajes más recientes.

El club informó que el arquero James Aguirre presentó un trauma muscular durante un entrenamiento y no podrá hacer parte de la convocatoria para el compromiso de este fin de semana frente a Junior de Barranquilla, un duelo en el que el equipo de Fabián Bustos está obligado a sumar tras el tropiezo en casa.

¿Qué lesión sufrió James Aguirre?

A través de un comunicado oficial, Millonarios explicó que el guardameta sufrió un trauma muscular en el cuádriceps derecho, lesión que lo dejó automáticamente fuera del viaje a Barranquilla.

Millonarios FC informa que el jugador James Aguirre, en sesión de entrenamiento, sufrió un trauma muscular en su cuádriceps derecho. Por tal motivo está inhabilitado para el partido de este fin de semana, señaló el club.

La institución también confirmó que el futbolista ya inició su proceso de recuperación, aunque no entregó un tiempo estimado para su regreso a las canchas.

La ausencia del arquero llama la atención porque el exOnce Caldas todavía no ha jugado con la camiseta azul desde su llegada para esta temporada y ya está lesionado.

¿Cómo está el arco de Millonarios?

Javier Burrai llegó como el principal reemplazo en el arco tras las salidas de Guillermo de Amores y Diego Novoa. El guardameta argentino fue el elegido para iniciar la Liga BetPlay y continuará como titular ante Junior.

Mientras tanto, Aguirre deberá esperar una nueva oportunidad para debutar oficialmente con el conjunto embajador una vez supere su recuperación.

El panorama no es sencillo para Millonarios. Además del golpe sufrido en la primera jornada del campeonato, el equipo afrontará una visita exigente frente al vigente campeón, en un momento en el que la afición exige mejores resultados y un funcionamiento más convincente.