¡Rodrigo Contreras solo marca golazos! Millonarios venció 2-0 a Cúcuta y sigue en racha

Millonarios sigue ganando y cuadrando la 'caja' en la Liga BetPlay I-2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos derrotó 2-0 a Cúcuta Deportivo este lunes 9 de marzo en el estadio El Campín, en un partido en el que el delantero argentino Rodrigo Contreras volvió a ser protagonista con una anotación de gran factura.

Con este resultado, el conjunto ‘embajador’ completó su cuarta victoria consecutiva, una racha que ha revitalizado al equipo y que mantiene viva la esperanza de ingresar al grupo de los ocho mejores del torneo.

Desde el inicio del encuentro, Millonarios mostró mayor iniciativa ofensiva y control del balón frente a un Cúcuta Deportivo que intentó cerrarse en defensa para frenar los ataques del equipo capitalino. Sin embargo, la presión constante del conjunto azul terminó dando resultado en el segundo tiempo.

El primer gol llegó al minuto 56 y tuvo como protagonista al argentino Rodrigo Contreras, quien continúa destacándose como la figura del equipo en las últimas semanas.

Golazo de Rodrigo Contreras abrió la victoria de Millonarios

La jugada del primer gol comenzó con una acción ofensiva generada por Rodrigo Ureña. El balón llegó al área y allí apareció Contreras para controlar de pecho, girar rápidamente y rematar de zurda sin dejar caer la pelota, una definición que sorprendió al arquero rival y desató la celebración en las tribunas del estadio El Campín.

El gol fue celebrado con euforia por el delantero argentino, quien incluso decidió quitarse la camiseta en medio de la emoción, gesto que contempla una sanción económica según el reglamento, pero que no impidió la alegría del jugador y de los hinchas presentes en el estadio.

Contreras atraviesa un momento destacado con Millonarios. Días atrás ya había marcado un gol de mitad de cancha frente a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana y también había anotado otro tanto ante el arquero David Ospina, lo que demuestra su buen estado de forma.

El reconocimiento de la afición no tardó en llegar. Cuando el delantero fue sustituido al minuto 75, todo el estadio comenzó a corear su nombre: “olé, olé, olé, Tucu, Tucu”, en homenaje al atacante argentino.

Millonarios venció a Cúcuta Deportivo y se acerca al grupo de los ocho

Tras la ventaja, el técnico Fabián Bustos realizó varios cambios para refrescar el equipo y mantener el control del partido. Uno de los jugadores que ingresó fue el joven delantero Beckham Castro, quien terminó siendo clave para asegurar la victoria.

Castro aprovechó una jugada ofensiva en el tramo final del encuentro y marcó el segundo gol para Millonarios, sellando así el triunfo del equipo bogotano frente al conjunto motilón.

Con este resultado, Millonarios sumó tres puntos importantes que lo mantienen en la pelea por ingresar al grupo de los ocho. El equipo capitalino llegó a 14 puntos, la misma cantidad que Atlético Bucaramanga, que actualmente ocupa la octava posición, aunque con mejor diferencia de gol.

Ahora el conjunto azul se prepara para su próximo compromiso. Millonarios visitará a Boyacá Chicó el sábado 14 de marzo a las 6:20 de la tarde en Tunja, un partido en el que el equipo buscará continuar con la racha positiva y sumar puntos que le permitan entrar al grupo de los ocho mejores del torneo.

El buen momento futbolístico y el respaldo de la afición hacen pensar que Millonarios podría seguir escalando posiciones si mantiene el rendimiento mostrado en las últimas jornadas. Mientras tanto, el nombre de Rodrigo Contreras continúa ganando protagonismo entre los hinchas del equipo bogotano.