Millonarios sigue tomando decisiones tras la eliminación: este es el segundo jugador que saldrá

Millonarios, que llegó a la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I 2025 con la primera posibilidad de clasificar a la final, quedó eliminado tras perder con Santa Fe.

El conjunto 'albiazul', al que le servía un empate para seguir soñando con la obtención de la estrella 17, quedó con 9 puntos en el cuadrangular, mientras que Independiente Santa Fe logró llegar a 12.

En medio de esa coyuntura, David González, el director técnico de Millonarios, reconoció que el equipo tenía el sueño de pelear el campeonato, pero que desde ya tienen que comenzar a preparar el segundo semestre para hacer todo lo posible para volver a ser campeones.

De esa manera, no solo han empezado a sonar algunos nombres que interesan, sino que también se han filtrado cuáles serán las dos primeras salidas del club. ¿De quiénes se trata? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Jader Valencia será el segundo jugador en salir de Millonarios

Tras la eliminación de Millonarios, el periodista Mariano Olsen reveló que Jovani Welch, el volante panameño, saldrá del club e, incluso, ya tiene un acuerdo para continuar su carrera en el Monagas de Venezuela.

Además, Julián Capera, uno de los periodistas más pendientes de la actualidad de Millonarios, dio a conocer que, finalmente, Jader Valencia no renovó su contrato y ya tiene casi todo listo para ser nuevo jugador del Independiente Medellín.

"Acuerdo verbal para la llegada de Jader Valencia a Independiente Medellín. El jugador es esperado para pretemporada en julio y firmará hasta junio de 2028", escribió Julián Capera en X.

"Salió de Millonarios como agente libre. Junior, Tolima, un equipo brasilero y uno paraguayo, habían preguntado condiciones por él", agregó.

Estos fueron los números de Jader Valencia con Millonarios en la última temporada

Las estadísticas señalan que durante la última temporada, Jader Valencia tuvo participación en 15 partidos y pudo disputar 574 minutos con la escuadra 'albiazul'.

En ese lapso anotó tres goles (vs. Unión Magdalena, Tolima y Once Caldas) y realizó una asistencia (vs. Once Caldas también).