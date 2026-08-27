CANAL RCN
Deportes

Histórico: importante carrera automovilística se correrá en Barranquilla

El alcalde Alejandro Char lo confirmó durante el evento de lanzamiento de 'Travesía Río Magdalena'.

Indycar en Barranquilla en 2028.
Foto: IndyCar

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
07:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Barranquilla marcará un antes y un después al convertirse en la sede de IndyCar 2028, siendo la primera vez en la historia que esta importante competencia se celebre fuera de Norteamérica.

Ramón Jesurun fue reelegido presidente de la FCF: así quedó el nuevo Comité Ejecutivo
RELACIONADO

Ramón Jesurun fue reelegido presidente de la FCF: así quedó el nuevo Comité Ejecutivo

La confirmación oficial se hizo en el marco del lanzamiento de 'Travesía Río Magdalena', a través del alcalde de la ciudad, Alejandro Char. La competencia será en abril de 2028 y pondrá a la ciudad de Barranquilla, una vez más, en los ojos del mundo deportivo, además de ser un gran preámbulo para el objetivo que tiene el alcalde de traer la Fórmula 1 a suelo colombiano.

Uno de los atractivos que impulsó a que se hiciera realidad esta iniciativa es que todo el montaje del circuito se realizará frente al río Magdalena. De acuerdo a la alcaldía, la idea es aprovechar al máximo el Gran Malecón, espacio que se renovó por completo y se ha convertido en un lugar de alta concurrencia por parte de turistas y ciudadanos locales para practicar deporte.

Así sería el recorrido del circuito callejero

Con el Malecón del Río como principal zona emblemática, el recorrido también pasaría por la calle 72, la vía 40 y la calle 78, teniendo una extensión aproximada de 4.3 kilómetros. Se prevé una visita técnica por parte de autoridades de la competición para revisar las posibles alternativas de recorrido y resta esperar la confirmación oficial por parte de IndyCar cuando se conozca el calendario 2028.

Otro de los actores clave que tuvo esta negociación fue el expiloto colombiano de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya, pues el evento de exhibición 'Circuito Colombia' liderado por Montoya, sirvió como prueba para determinar si la logística y seguridad del circuito eran óptimas para recibir un evento de mayor magnitud.

Trasladan a 20 peligrosos reclusos desde una cárcel de Barranquilla a Bogotá
RELACIONADO

Trasladan a 20 peligrosos reclusos desde una cárcel de Barranquilla a Bogotá

Barranquilla sigue haciendo historia para el deporte colombiano

Esta noticia vuelve a poner a Barranquilla en el radar del deporte latinoamericano, recordando que la ciudad también albergará un evento de gran impacto como lo es la final de la Copa Sudamericana 2026, activando el turismo y la economía de la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Increíble: jugador de llaneros se fue expulsado por una falta cometida a los 13 segundos de juego

Independiente Santa Fe

Hinchas de Vasco da Gama celebraron clasificación de Santa Fe ante River: videos del festejo

Boca Juniors

Boca Juniors se burló de River tras ser eliminado por Santa Fe

Otras Noticias

Bogotá

Prográmese: Bogotá tendrá cortes de luz durante este viernes 28 de agosto

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer las zonas que se verán afectadas por estas intervenciones en el servicio.

Tecnología

¿Ya hay fecha para el lanzamiento del iPhone 18? Apple hizo anuncio oficial

Apple confirmó la fecha de su esperado evento de septiembre. Crece la expectativa por el iPhone 18 y los nuevos dispositivos que podría presentar.

Artistas

Jhonny Rivera habría logrado las ayudas para entregar 20 casas a los afectados por el terremoto en Pereira

Terremoto

Gobierno decretó régimen sanitario especial para agilizar la ayuda humanitaria tras el terremoto

Asia

“Las carreteras están destruidas”: Tarun Rajan Dutta advierte sobre el acceso a la zona de desastre en Nepal