Histórico: importante carrera automovilística se correrá en Barranquilla

Barranquilla marcará un antes y un después al convertirse en la sede de IndyCar 2028, siendo la primera vez en la historia que esta importante competencia se celebre fuera de Norteamérica.

La confirmación oficial se hizo en el marco del lanzamiento de 'Travesía Río Magdalena', a través del alcalde de la ciudad, Alejandro Char. La competencia será en abril de 2028 y pondrá a la ciudad de Barranquilla, una vez más, en los ojos del mundo deportivo, además de ser un gran preámbulo para el objetivo que tiene el alcalde de traer la Fórmula 1 a suelo colombiano.

Uno de los atractivos que impulsó a que se hiciera realidad esta iniciativa es que todo el montaje del circuito se realizará frente al río Magdalena. De acuerdo a la alcaldía, la idea es aprovechar al máximo el Gran Malecón, espacio que se renovó por completo y se ha convertido en un lugar de alta concurrencia por parte de turistas y ciudadanos locales para practicar deporte.

Así sería el recorrido del circuito callejero

Con el Malecón del Río como principal zona emblemática, el recorrido también pasaría por la calle 72, la vía 40 y la calle 78, teniendo una extensión aproximada de 4.3 kilómetros. Se prevé una visita técnica por parte de autoridades de la competición para revisar las posibles alternativas de recorrido y resta esperar la confirmación oficial por parte de IndyCar cuando se conozca el calendario 2028.

Otro de los actores clave que tuvo esta negociación fue el expiloto colombiano de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya, pues el evento de exhibición 'Circuito Colombia' liderado por Montoya, sirvió como prueba para determinar si la logística y seguridad del circuito eran óptimas para recibir un evento de mayor magnitud.

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Barranquilla sigue haciendo historia para el deporte colombiano

Esta noticia vuelve a poner a Barranquilla en el radar del deporte latinoamericano, recordando que la ciudad también albergará un evento de gran impacto como lo es la final de la Copa Sudamericana 2026, activando el turismo y la economía de la ciudad.