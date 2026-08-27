Prográmese: Bogotá tendrá cortes de luz durante este viernes 28 de agosto

Bogotá vivirá una nueva jornada con cortes en el servicio de la luz, durante este viernes 28 de agosto, y que afectará a más de cinco localidades. Según el más reciente informe de la Alcaldía de Bogotá, la suspensión temporal del servicio obedece a trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en las redes de suministro de energía.

No obstante, la capital no será la única afectada ya que algunas zonas del municipio de Soacha también tendrán la interrupción del servicio.

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Cortes de luz en Bogotá durante el viernes 28 de agosto

Estos cortes durarán, en algunas zonas, hasta 10 horas. Las localidades afectadas serán: Usaquén, Teusaquillo, Suba, Puente Aranda, Los Mártires y Fontibón.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 84 a carrera 86 – Barrio Modelia Occidental.

Localidad de Los Mártires

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 17 a carrera 19 – Barrio El Listón.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 16 a carrera 19 entre calle 11 a calle 13 – Barrio Voto Nacional.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 9 a calle 12 entre carrera 38 a carrera 41 – Barrio Los Ejidos.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 64 a carrera 66 entre calle 8 a calle 10 – Barrio Salazar Gómez.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 48 Sur a calle 50 Sur – Barrio Molinos del Sur.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 129 a carrera 133 entre calle 128 a calle 131 – Barrio Tibabuyes.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 58 a carrera 60 entre calle 43 a calle 46 – Barrio La Esmeralda.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 56 a calle 60 entre carrera 55 a carrera 59 – Barrio Paulo VI.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:30 p. m. De la calle 154 a calle 156 entre carrera 7 a carrera 9 – Barrio Barrancas.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 113 a calle 114 entre carrera 14 a carrera 17 – Barrio San Patricio.

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Cortes de luz en Soacha durante el viernes 28 de agosto

Los cortes de luz programados para este municipio van desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Barrio El Libertador y desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. y de la calle 11 a calle 13 entre carrera 1 Este a carrera 3 Este – Barrio Parques del Sol I.