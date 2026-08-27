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Avalancha en Nepal: bloqueo del río mantiene alerta por posible nuevo desastre

Esta posibilidad mantiene en máxima tensión a las comunidades y a los equipos de rescate.

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
08:05 p. m.
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Nepal enfrenta una de las tragedias más devastadoras de los últimos años tras la avalancha que arrasó varias comunidades en la frontera con el Tíbet.

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Las autoridades confirmaron cerca de 400 muertos y más de 1.500 personas desaparecidas, mientras equipos de rescate trabajan contrarreloj en medio del lodo y los escombros para encontrar sobrevivientes.

Los organismos de emergencia advierten que aún podrían hallarse cadáveres bajo las ruinas, sepultados por las aguas que bajaron desde la montaña. La situación se complica por el colapso de las comunicaciones en las zonas afectadas, donde familiares esperan noticias de sus seres queridos.

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Riesgo de nuevas avalanchas

Expertos alertaron que el peligro no ha terminado. Un bloqueo en el cauce del río podría provocar otra avalancha en las próximas horas, lo que mantiene en máxima tensión a las comunidades y a los equipos de rescate.

“Podría repetirse lo ocurrido ayer”, señalaron las autoridades, que mantienen vigilancia permanente en la zona.

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Solidaridad internacional

La tragedia ha despertado una ola de apoyo internacional. Equipos de rescate de Corea del Sur y China ya trabajan en el lugar, mientras Reino Unido envió especialistas en búsqueda y rescate.

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El presidente Donald Trump anunció el envío de ayuda y apoyo desde Estados Unidos, sumándose a los esfuerzos globales para atender la emergencia.

En medio de la devastación, los sobrevivientes relatan la angustia de esperar noticias de sus familiares. “Mi hermano había ido a la peregrinación. Nos dijeron que nos llamarían en cuanto tuvieran noticias”, expresó uno de ellos, reflejando la incertidumbre que domina la región.

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